Carburants : une baisse des prix attendue en France, mais pas avant «deux ou trois semaines», selon cet économiste

L'annonce d'un accord de paix entre les Etats-Unis et l'Iran après plus de trois mois de guerre devrait avoir une incidence sur le porte-monnaie des Français : une baisse du prix des carburants est attendue.... Mais pas pour tout de suite, selon Laurent Cappelletti, économiste et professeur au CNAM, joint par CNEWS.

Une bonne nouvelle à venir pour le porte-monnaie des Français ? Depuis le 28 février et le début de la guerre en Iran, les prix du carburant ont connu une envolée spectaculaire en France. Une hausse liée aux mouvements sur le marché pétrolier engendrés par le conflit au Moyen-Orient.

Alors, forcément, lorsque l'accord de paix entre les Etats-Unis et l'Iran a été officialisé, nombreux se sont interrogés pour savoir si les prix à la pompe baisseraient aussi rapidement qu'ils n'avaient augmenté dans les jours suivants le début de la guerre.

Rapidement, les premiers effets de l'annonce de l'accord se sont fait ressentir : le cours du baril de pétrole a chuté et le gazole, carburant le plus consommé par les Français, est repassé vendredi sous la barre des deux euros le litre, pour la première fois depuis début mars, peu après le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient.

Pas de baisse dans les prochains jours

Cependant, les prix à la pompe restent largement plus hauts qu'avant le début du conflit. Mardi, d'après un calcul effectué par l'AFP à partir des données transmises par le gouvernement, le prix du SP95 s'établissait en moyenne à 1,949 euro le litre et 1,995 euro pour le gazole. Avant le début de la guerre en Iran, ces deux carburants étaient tous deux en moyenne à 1,72 euro le litre.

Alors, vont-ils baisser dans les prochains jours ? Il faut rester prudent, comme l'a confié Laurent Cappelletti, économiste et professeur au CNAM, à CNEWS : «Il faut une perception de la part des marchés. Celle d’une fin durable du conflit. Si la signature du traité entre les Etats-Unis et l’Iran semble solide, c’est-à-dire que dans les jours qui suivent, on a la réouverture du détroit d’Ormuz et que les Américains et les Iraniens en arrêtent avec les armes, alors les prix pourront baisser. Il faut que tous les indicateurs soient au vert», a analysé l'économiste.

Le spécialiste a ensuite évoqué le timing d'une possible baisse des prix dans les stations françaises : «Les prix d’aujourd’hui sont les prix du stock achetés il y a trois semaines, il faut compter entre une semaine et dix jours pour une répercussion de la baisse des prix. C’est très difficile d’avoir une garantie absolue mais mon hypothèse, c'est qu’on va sans doute devoir attendre quinze jours, trois semaines pour retomber sur un prix tel qu’avant le conflit», a-t-il conclu.

Le gouvernement «vigilant» sur les prix

Une baisse notamment appelée des voeux du Premier ministre, Sébastien Lecornu : «L’accord conclu entre les États-Unis et l’Iran et la réouverture programmée du détroit d’Ormuz sont deux bonnes nouvelles. Cette détente devrait maintenant se traduire sur les marchés de l’énergie et notamment dans les prix du pétrole», a-t-il écrit sur son compte X.

L’accord conclu entre les États-Unis et l’Iran et la réouverture programmée du détroit d’Ormuz sont deux bonnes nouvelles.



Cette détente devrait maintenant se traduire sur les marchés de l’énergie et notamment dans les prix du pétrole.



Si les prix du pétrole baissent, les prix… — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) June 15, 2026

Le Premier ministre s'attend donc à une baisse «rapide» des prix des carburants dans les pompes françaises : «Si les prix du pétrole baissent, les prix à la pompe devront baisser avec la même rapidité que les hausses observées au début de la crise. (...) Le Gouvernement sera aussi vigilant à la baisse des prix qu'il l'a été face à leur hausse», a-t-il ajouté.

Invité de la Grande Interview sur CNEWS ce mardi, Michel-Edouard Leclerc a également évoqué la situation, rappelant la nécessité de «libérer le détroit d'Ormuz» pour qu'il y ait une baisse des prix.