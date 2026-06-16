Fête de la musique : LFI accusée de «récupérer» l’événement à «des fins politiques»

A l’occasion de la Fête de la musique, le 21 juin prochain, La France insoumise a annoncé l’organisation d’une série de concerts à Paris. Une initiative dénoncée par certains opposants politiques.

Déjà en campagne présidentielle, La France insoumise investit les séquences populaires. De ce fait, le mouvement dirigé par Jean-Luc Mélenchon a annoncé l’organisation d’une série de concerts pour la Fête de la musique, le 21 juin prochain. Un événement qui se tiendra de 18 heures à minuit, place de la République, à Paris.

Cette initiative a été mal perçue, notamment du côté de certains élus parisiens, qui ont pointé du doigt une forme de «récupération». «Il n’est pas possible de récupérer la Fête de la musique à des fins politiques. Et compte tenu des foules qui seront dans la rue pour danser et chanter, c’est un danger pour l’ordre public et la sécurité alors que les forces de police seront mobilisées dans tout Paris», a déploré Ariel Weil, maire socialiste de Paris Centre, qui regroupe les 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements de la capitale.

Non, il n’est pas possible de récupérer la fête de la musique à des fins politiques. Et compte tenu des foules qui seront dans la rue pour danser et chanter, c’est un danger pour l’ordre public et la sécurité alors que les forces de @prefetpolice seront mobilisées dans tout Paris https://t.co/7gCufQqOvl — Ariel Weil (@ArielWeilT) June 15, 2026

«Un agenda politique»

Selon des informations de nos confrères du Parisien, Jean-Luc Mélenchon devrait assister à une partie de l’événement. Une participation qui, selon Yonathan Arfi, président du Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF), a pour ambition de «servir un agenda politique».

«Aucun parti politique ne devrait pouvoir détourner une fête populaire qui vise à rassembler les Français, pas à les diviser», a-t-il jugé dans une publication sur les réseaux sociaux.

Pourquoi laisse-t-on LFI s'approprier la place de la République un soir de Fête de la musique ?



La place de la République est le coeur battant de la Fête de la musique. C'est une arène emblématique de cette fête populaire. Ce soir-là, ce lieu symbolique ne devrait pas être la… https://t.co/5IIzHBUifD — Yonathan Arfi (@Yonathan_Arfi) June 15, 2026

De son côté, l’ancien député de l’Essonne Julien Dray, fondateur de SOS Racisme, a pointé du doigt les différentes «opération de communication» entreprise par La France insoumise depuis son lancement en campagne. Pour rappel, pour surfer sur la Coupe du monde de football, le mouvement a lancé une collection de maillots, proches de ceux de l’équipe de France, au flocage «Mélenchon 27».