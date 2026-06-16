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«Je vais te faire disparaître» : Éric Ciotti accuse le ministre des Transports Philippe Tabarot de menaces

Le maire de Nice Eric Ciotti a exigé le départ du ministre des Transports. Celui-ci n'a pour l'heure pas réagi à ces accusations. [Valery HACHE / AFP]
Par Antoine Delplanque
Publié le - Mis à jour le

Le maire de Nice et président de l’UDR Eric Ciotti a dénoncé des menaces émises par le ministre des Transports Philippe Tabarot. Qualifié de «nabot», le député des Alpes-Maritimes a demandé le départ du ministre à Sébastien Lecornu.

Les faits se seraient déroulés le 14 juin dernier à Nice, en marge d’une visite d’Emmanuel Macron et du Premier ministre indien Narenda Modi. Lors de cet événement, le maire de la ville, Eric Ciotti, a déclaré avoir été menacé par Philippe Tabarot, ministre des Transports au sein du gouvernement. 

«J'ai été la cible de comportements d'une gravité exceptionnelle de la part de Monsieur Philippe Tabarot, ministre des Transports de votre gouvernement», a dénoncé le président de l’UDR dans une lettre envoyée à Sébastien Lecornu, que CNEWS a pu se procurer. Dans celle-ci, le député des Alpes-Maritimes a indiqué avoir été traité de «nabot» par l’ancien sénateur. 

«Monsieur Tabarot m'a interpellé publiquement et m'a déclaré qu'il allait «me faire disparaître» en m’«envoyant des Géorgiens»», a-t-il ajouté, indiquant que ces propos auraient été tenus devant des témoins. 

Une sanction exigée

Pour l’heure, le ministre Philippe Tabarot n’a pas réagi aux propos tenus par Eric Ciotti à son encontre. Dans sa lettre envoyée à Sébastien Lecornu, le maire de Nice a demandé le départ du ministre. 

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«Je vous demande solennellement de prendre toutes les mesures qui s'imposent, et notamment de mettre fin aux fonctions ministérielles de Monsieur Philippe Tabarot. De telles menaces de type «mafieuse» n’ont pas leur place dans notre démocratie», a-t-il écrit.

PolitiqueÉric CiottiPhilippe TabarotMenace

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