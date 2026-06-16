Orages : voici les 4 départements en vigilance jaune ce mercredi

Dans son dernier bulletin émis à 16h, Météo-France a placé quatre départements en vigilance jaune pour des risques d'orages pour la journée du mercredi 17 juin.

Une météo difficile dans les prochains jours. Alors que la canicule va faire son arrivée sur une grande partie de la France à partir de ce mercredi, Météo-France a également émis une vigilance jaune «orages» concernant la journée du mercredi 17 juin. Quatre départements de l'Hexagone sont touchés.

Sont concernés : l'Ariège, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne et les Pyrénées-Orientales.

Météo-France

La vigilance jaune sera mise en place aux alentours de 13h et devrait être levée dans la soirée vers 20h, selon les prévisionnistes de Météo-France.

Les prochains jours seront marqués par l'arrivée en France d'une deuxième vague de chaleur. Ainsi, 50 départements ont été placés en vigilance jaune pour des risques de canicule ce mercredi.