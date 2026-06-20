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Canicule : voici les 12 départements placés en vigilance jaune ce dimanche

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Dans son dernier bulletin, Météo-France a placé 12 départements en vigilance jaune canicule pour la journée du dimanche 21 juin.

La canicule se poursuit en France. Selon les prévisionnistes de Météo-France, 12 départements sont placés en vigilance jaune canicule pour la journée de ce dimanche 21 juin.

Les 12 départements concernés sont : les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, le Gard, le Pas-de-Calais, le Nord, la Somme, le Var et le Vaucluse. 

@Météo-France
Sur le même sujet Canicule : voici les 35 départements placés en vigilance rouge ce dimanche Lire

En parallèle, Météo-France a placé l’alerte orange «canicule» pour 45 départements ce dimanche et 35 départements sont placés envigilance rouge.

Météo-Francevigilance météoCanicule

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