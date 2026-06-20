Canicule : voici les 35 départements placés en vigilance rouge ce dimanche

Les chaleurs extrêmes qui touchent l'Hexagone ont conduit Météo-France et les autorités à placer pas moins de 35 département en vigilance rouge canicule. Il s'agit de l'alerte maximale face à ce type de phénomène.

Le seuil d'alerte maximal est atteint. 35 départements ont été placés en vigilance rouge pour canicule, alors que le thermomètre dépasse des niveaux extrême à travers l'Hexagone. Cette mesure concernera quelque 26 millions de Français.

Les territoires concernés sont : l'Aube, la Charente, la Charente-Maritime, le Cher, la Corrèze, la Creuse, la Dordogne, l'Eure-et-Loir, le Gers, la Gironde, l'Indre, l'Indre-et-Loire, les Landes, le Loir-et-Cher, la Loire-Atlantique, le Loiret, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Maine-et-Loire, la Nièvre, les Pyrénées-Atlantiques, la Sarthe, Paris, la Seine-et-Marne, les Yvelines, les Deux-Sèvres, la Vendée, la Vienne, la Haute-Vienne, l'Yonne, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-St-Denis, le Val-de-Marne et le Val-D'Oise.

© Météo-France

Le système d'alerte canicule avait été mis en place après 2003. Cette année-là, l'épisode de fortes chaleurs exceptionnel avait fait 15.000 morts, un électrochoc qui avait secouer la classe politique et les autorités sanitaires.

Pour rappel, la vigilance rouge canicule correspond à un phénomène dangereux d’une intensité exceptionnelle. Diverses interdictions sont mises en place, comme l'accès aux forêts pour éviter tout risque d'incendie. Les activités sportives et certains événements peuvent être annulés au cas par cas par les préfectures. Ainsi, plusieurs communes pourraient décider d'annuler la Fête de la musique, comme c'est déjà le cas dans certains territoires. Certaines épreuves d'examens pourraient aussi être reportées. Il convient de rester vigilant auprès des autorités et de s'hydrater.