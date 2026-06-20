Canicule : voici les 45 départements placés en vigilance orange ce dimanche

Météo-France a placé 45 départements en vigilance orange pour un risque de canicule concernant ce dimanche 21 juin.
Une chaleur étouffante en prévision ces prochains jours. Météo-France a placé 45 départements en vigilance orange pour un risque de canicule concernant ce dimanche.
Les départements concernés sont l’Ain, l’Aisne, l’Allier, l’Ardèche, les Ardennes, l’Ariège, l’Aveyron, le Calvados, le Cantal, la Côte-d’Or, les Côtes-d’Armor, le Doubs, la Drôme, l’Eure, le Finistère, la Haute-Garonne, l’Ille-et-Vilaine, l’Isère, le Jura, la Loire, la Haute-Loire, la Manche, la Marne, la Haute-Marne, la Mayenne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse.
Il convient d’ajouter à cette liste les départements du Morbihan, de la Moselle, de l’Oise, de l’Orne, du Puy-de-Dôme, des Hautes-Pyrénées, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, du Rhône, de la Haute-Saône, de la Saône-et-Loire, de la Savoie, de la Haute-Savoie, de la Seine-Maritime, du Tarn, du Tarn-et-Garonne, des Vosges et du Territoire de Belfort.
«Le soleil s'impose sur la majeure partie du pays. Du nord de la Bretagne jusqu'à l'ouest des Hauts-de-France des nuages bas apportent une ambiance grise jusqu'en milieu de matinée. Ailleurs, le ciel est parfois voilé le matin. L'après-midi des passages nuageux circulent près de la Manche, mais surtout du Centre-Val de Loire jusqu'au Grand-Est où dans une atmosphère lourde, des orages isolés sont possibles», a anticipé Météo-France pour ce dimanche.
«Les maximales gagnent encore quelques degrés avec pas moins de 35 à 39 degrés sur la majeure partie des régions, voire 40 ou 41 en Nouvelle Aquitaine, Midi-Pyrénées, Centre-Val de Loire, Auvergne et Bourgogne. Il fait moins chaud proche de la Méditerranée et sur les bords de Manche avec 25 à 33 degrés», a conclu l’organisme météorologique de référence.