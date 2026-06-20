Canicule : voici les 45 départements placés en vigilance orange ce dimanche

Météo-France a placé 45 départements en vigilance orange pour un risque de canicule concernant ce dimanche 21 juin.

Une chaleur étouffante en prévision ces prochains jours. Météo-France a placé 45 départements en vigilance orange pour un risque de canicule concernant ce dimanche.

© Météo-France

Les départements concernés sont l’Ain, l’Aisne, l’Allier, l’Ardèche, les Ardennes, l’Ariège, l’Aveyron, le Calvados, le Cantal, la Côte-d’Or, les Côtes-d’Armor, le Doubs, la Drôme, l’Eure, le Finistère, la Haute-Garonne, l’Ille-et-Vilaine, l’Isère, le Jura, la Loire, la Haute-Loire, la Manche, la Marne, la Haute-Marne, la Mayenne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse.

Il convient d’ajouter à cette liste les départements du Morbihan, de la Moselle, de l’Oise, de l’Orne, du Puy-de-Dôme, des Hautes-Pyrénées, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, du Rhône, de la Haute-Saône, de la Saône-et-Loire, de la Savoie, de la Haute-Savoie, de la Seine-Maritime, du Tarn, du Tarn-et-Garonne, des Vosges et du Territoire de Belfort.

«Le soleil s'impose sur la majeure partie du pays. Du nord de la Bretagne jusqu'à l'ouest des Hauts-de-France des nuages bas apportent une ambiance grise jusqu'en milieu de matinée. Ailleurs, le ciel est parfois voilé le matin. L'après-midi des passages nuageux circulent près de la Manche, mais surtout du Centre-Val de Loire jusqu'au Grand-Est où dans une atmosphère lourde, des orages isolés sont possibles», a anticipé Météo-France pour ce dimanche.

«Les maximales gagnent encore quelques degrés avec pas moins de 35 à 39 degrés sur la majeure partie des régions, voire 40 ou 41 en Nouvelle Aquitaine, Midi-Pyrénées, Centre-Val de Loire, Auvergne et Bourgogne. Il fait moins chaud proche de la Méditerranée et sur les bords de Manche avec 25 à 33 degrés», a conclu l’organisme météorologique de référence.