Canicule : voici les 60 départements en vigilance orange ce dimanche

La vague de chaleur qui frappe la France depuis plusieurs jours se poursuit ce dimanche, avec des températures toujours exceptionnellement élevées. Météo-France maintient 60 départements en vigilance orange canicule et appelle la population à la plus grande prudence face aux risques liés à cet épisode intense.

Le thermomètre continue de grimper sur une grande partie du territoire. Après plusieurs journées marquées par des températures proches ou supérieures à 35 °C, et jusqu'à 40 °C localement, la canicule persiste ce dimanche, plaçant une grande partie de la France sous surveillance renforcée. Conséquence ? 60 départements ont été placés en vigilance orange canicule par Météo-France pour la journée du dimanche 21 juin.

Les 60 départements concernés par l'alerte sont : l'Ain, l'Allier, l'Ardèche, les Ardennes, l'Aube, le Bas-Rhin, la Charente, le Cher, la Corrèze, la Côte-d'Or, la Creuse, les Deux-Sèvres, la Dordogne, le Doubs, la Drôme, l'Essonne, l'Eure-et-Loir, le Gers, la Gironde, la Haute-Garonne, la Haute-Marne, la Haute-Saône, la Haute-Savoie, la Haute-Vienne, les Hauts-de-Seine, le Haut-Rhin, l'Indre, l'Indre-et-Loire, l'Isère, le Jura, les Landes, le Loir-et-Cher, la Loire, le Loiret, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Maine-et-Loire, la Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, la Nièvre, Paris, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, le Rhône, la Sarthe, la Savoie, la Saône-et-Loire, la Seine-et-Marne, la Seine-Saint-Denis, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Territoire de Belfort, le Val-de-Marne, le Val-d'Oise, la Vienne, les Vosges, l'Yonne et les Yvelines.

© Météo-France

Les autorités recommandent de limiter les déplacements durant les heures les plus chaudes, de boire régulièrement de l'eau et d'éviter toute activité physique intense en extérieur. Une vigilance particulière est également demandée envers les personnes âgées, isolées ou fragiles.

Même si le soleil brillera sur la majeure partie du territoire, cette vigilance orange canicule s'accompagne localement d'épisodes orageux, parfois violents. Météo-France a également placé 6 départements en vigilance jaune aux orages pour la journée de dimanche.