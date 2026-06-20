Alors que la France est frappée par un épisode caniculaire, de violents orages se sont abattus dans la région Hauts-de-France dans la soirée du vendredi 19 juin. Trois personnes, frappées par la foudre, ont été légèrement blessées.

Les périodes de fortes chaleurs s'accompagnent souvent d'orages pouvant parfois être très violents. C'était le cas vendredi 19 juin dans le Nord de la France, où la région Hauts-de-France avait été placée en vigilance orange «orages». Des rafales allant jusqu'à 120 km/h ont été enregistrées dans la soirée.

Deux hommes âgés de 55 et de 66 ans ont même été légèrement blessés. Ces derniers se trouvaient devant un restaurant du Pas-de-Calais lorsqu'ils ont été frappés par la foudre. Une autre personne a été blessée après avoir chuté d'un arbre, indique ICI Nord.

Concernant les intempéries, il est tombé entre 20 et 30 litres d'eau au mètre carré à certains endroits. Le quartier de Saint-Amand, dans le Pas-de-Calais a été inondé. Il y avait 80 cm d'eau sur la voie publique. Des grêlons sont aussi tombés dans la partie nord du pays, comme on peut le voir dans les vidéos partagées sur les réseaux sociaux. Il y aurait eu près de 3.000 éclairs dans le Nord, selon l'observatoire Keraunos.

⛈️💨 De gros #orages touchent le #NordPasDeCalais, ici à #Arras où les vents ont atteint 81 km/h. #Lille vient d'être touchée avec une rafale impressionnante de 118 km/h ! (webcam @Viewsurf) pic.twitter.com/nAGWGMn21r — Guillaume Séchet (@Meteovilles) June 19, 2026

⚡ Les violents #orages se poursuivent dans l'est de la #Normandie, à la frontière avec l'#ÎleDeFrance. Images de chutes de #grêle sur la commune de #Vernon il y a quelques minutes. (vidéo Claude Mauger) pic.twitter.com/a6WZPCC4J6 — Guillaume Séchet (@Meteovilles) June 19, 2026

⚡ De très gros #grêlons (5 cm de diamètre) sont observés sous des #orages supercellulaires dans le département de l'#Eure ce vendredi 19 juin 2026. Photo prise sur la commune de Val-de-Reuil. (via Emelyne FX) pic.twitter.com/w6Kpb1LARr — Guillaume Séchet (@Meteovilles) June 19, 2026

Foyer brûlé, coupure d'électricité, arbres tombés...

Ces intempéries ont provoqué des incidents notables. Un incendie s'est déclaré dans une maison située dans le quartier de Beaumont, à Lille. La famille a été évacuée. À Vitry-en-Artois, 25 foyers ont été privés d'électricité.

Des arbres sont également tombés sur l'autoroute A23 en direction de Lille-Valenciennes. Des obstacles se sont aussi retrouvés sur les rails, perturbant la circulation ferroviaire, comme l'indiquait les TER Hauts-de-France.

Les orages ont provoqué une chute de plus de 10 °C, a précisé La Chaîne Météo. Les orages sont récurrents en période de canicule puisque les températures chaudes permettent à l'atmosphère de retenir davantage d'humidité nécessaire à la formation des nuages, en particulier pour le Cumulonimbus, à l'origine du tonnerre et des éclairs.