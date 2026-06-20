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Orages : 80 cm d'eau dans les rues, grêlons de 5cm, personnes foudroyées... Les images impressionnantes des violentes intempéries dans le Nord (vidéos)

Les orages ont provoqué une chute de plus de 10 degrés. [GUILLAUME SOUVANT / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Alors que la France est frappée par un épisode caniculaire, de violents orages se sont abattus dans la région Hauts-de-France dans la soirée du vendredi 19 juin. Trois personnes, frappées par la foudre, ont été légèrement blessées. 

Les périodes de fortes chaleurs s'accompagnent souvent d'orages pouvant parfois être très violents. C'était le cas vendredi 19 juin dans le Nord de la France, où la région Hauts-de-France avait été placée en vigilance orange «orages». Des rafales allant jusqu'à 120 km/h ont été enregistrées dans la soirée. 

Deux hommes âgés de 55 et de 66 ans ont même été légèrement blessés. Ces derniers se trouvaient devant un restaurant du Pas-de-Calais lorsqu'ils ont été frappés par la foudre. Une autre personne a été blessée après avoir chuté d'un arbre, indique ICI Nord. 

Concernant les intempéries, il est tombé entre 20 et 30 litres d'eau au mètre carré à certains endroits. Le quartier de Saint-Amand, dans le Pas-de-Calais a été inondé. Il y avait 80 cm d'eau sur la voie publique. Des grêlons sont aussi tombés dans la partie nord du pays, comme on peut le voir dans les vidéos partagées sur les réseaux sociaux. Il y aurait eu près de 3.000 éclairs dans le Nord, selon l'observatoire Keraunos.     

 

 

 

Foyer brûlé, coupure d'électricité, arbres tombés...

Ces intempéries ont provoqué des incidents notables. Un incendie s'est déclaré dans une maison située dans le quartier de Beaumont, à Lille. La famille a été évacuée. À Vitry-en-Artois, 25 foyers ont été privés d'électricité.

Des arbres sont également tombés sur l'autoroute A23 en direction de Lille-Valenciennes. Des obstacles se sont aussi retrouvés sur les rails, perturbant la circulation ferroviaire, comme l'indiquait les TER Hauts-de-France.   

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Les orages ont provoqué une chute de plus de 10 °C, a précisé La Chaîne Météo. Les orages sont récurrents en période de canicule puisque les températures chaudes permettent à l'atmosphère de retenir davantage d'humidité nécessaire à la formation des nuages, en particulier pour le Cumulonimbus, à l'origine du tonnerre et des éclairs. 

Météooragesnord

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