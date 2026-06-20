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Orages : voici les 10 départements en vigilance orange ce samedi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Dans son dernier bulletin de 12h ce samedi 20 juin, Météo-France a placé 10 départements en vigilance orange pour des orages.

Un épisode orageux marqué devrait survenir ce samedi 20 juin dans certains départements français, selon le dernier bulletin de Météo-France. 10 départements sont placés en vigilance orange pour des orages.

Les 10 départements concernés sont : les Ardennes, l'Aisne, la Meuse, la Marne, la Seine-et-Marne, l'Aube, la Haute-Marne, l'Yonne, la Côte d'Or et la Nièvre.

© Météo-France
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Météo-France a également placé 33 départements en vigilance jaune pour des orages ce samedi.

Météo-Francevigilance météoorages

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