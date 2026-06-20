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Orages : voici les 23 départements placés en vigilance jaune ce dimanche

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

30 départements ont été placés en vigilance jaune «orages» pour la journée du dimanche 21 juin, indique Météo-France dans son dernier bulletin. 

Les périodes de fortes chaleurs, comme celles que nous traversons aujourd'hui, s'accompagnent souvent d'orages. Vendredi, le Nord a été frappé par de nombreux éclairs. La situation risque de se produire pour la journée du dimanche 21 juin. Météo-France place 30 départements en vigilance jaune «orages».

Les départements concernés sont les suivants : Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ariège, Aude, Aveyron, Cantal, Corrèze, Côte-d'Or, Creuse, Loire, Haute-Loire, Lozère, Moselle, Nièvre, Puy-de-Dôme Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Saône-et-Loire, Yonne.

©Météo-France

Vigilance rouge canicule 

Météo-France place également 35 départements en vigilance rouge canicule et 45 en vigilance orange. 26 millions de Français sont concernés par la vigilance rouge. 

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La journée de dimanche sera marquée par un épisode «caniculaire intense sur une grande partie du pays, exceptionnel de la Nouvelle-Aquitaine à l'Île-de-France»,», précise Météo France dans son bulletin. Les températures pourraient monter jusqu'à 42 °C.

Météo

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