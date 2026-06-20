Orages : voici les 23 départements placés en vigilance jaune ce dimanche

30 départements ont été placés en vigilance jaune «orages» pour la journée du dimanche 21 juin, indique Météo-France dans son dernier bulletin.

Les périodes de fortes chaleurs, comme celles que nous traversons aujourd'hui, s'accompagnent souvent d'orages. Vendredi, le Nord a été frappé par de nombreux éclairs. La situation risque de se produire pour la journée du dimanche 21 juin. Météo-France place 30 départements en vigilance jaune «orages».

Les départements concernés sont les suivants : Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ariège, Aude, Aveyron, Cantal, Corrèze, Côte-d'Or, Creuse, Loire, Haute-Loire, Lozère, Moselle, Nièvre, Puy-de-Dôme Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Saône-et-Loire, Yonne.

©Météo-France

Vigilance rouge canicule

Météo-France place également 35 départements en vigilance rouge canicule et 45 en vigilance orange. 26 millions de Français sont concernés par la vigilance rouge.

La journée de dimanche sera marquée par un épisode «caniculaire intense sur une grande partie du pays, exceptionnel de la Nouvelle-Aquitaine à l'Île-de-France»,», précise Météo France dans son bulletin. Les températures pourraient monter jusqu'à 42 °C.