Le candidat des Républicains à la présidentielle, Bruno Retailleau, tient ce samedi 20 juin à Paris son premier meeting pour insuffler une dynamique à sa campagne. «L'ascenseur social ne marche plus, l'école est devenue une machine à fabriquer les injustices», a déclaré le président des Républicains devant les milliers de personnes présentes à son meeting.
Présidentielle 2027 : «L'ascenseur social ne marche plus, l'école est devenue une machine à fabriquer les injustices», déplore Bruno Retailleau
Par CNEWSPublié le - Mis à jour le