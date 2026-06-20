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Présidentielle 2027 : «L'ascenseur social ne marche plus, l'école est devenue une machine à fabriquer les injustices», déplore Bruno Retailleau

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le candidat des Républicains à la présidentielle, Bruno Retailleau, tient ce samedi 20 juin à Paris son premier meeting pour insuffler une dynamique à sa campagne. «L'ascenseur social ne marche plus, l'école est devenue une machine à fabriquer les injustices», a déclaré le président des Républicains devant les milliers de personnes présentes à son meeting.

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