«Retailleau de Beauvau à l'Elysée !», scande Boualem Sansal lors du meeting du candidat LR à la Présidentielle 2027

Présent lors du premier meeting de campagne de Bruno Retailleau, candidat à la présidentielle, l’auteur Boualem Sansal, lui a officiellement apporté son soutien. «Au quatrième mois (de son emprisonnement en Algérie), il y a un nom qui est entré dans la prison, qui est devenu célèbre et le héros de la prison : Bruno Retailleau, le ministre de l’Intérieur qui combattait le régime», a-t-il déclaré avant de scander : «Retailleau de Beauvau à l’Elysée».