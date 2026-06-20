«Un climatiseur sera livré dans chaque école de Paris d'ici la fin de la semaine prochaine» : le maire de Paris détaille son plan canicule

Pour faire face à la canicule, la mairie de Paris va équiper les 620 écoles de la capitale de plus de 1.200 climatiseurs d'appoint d'ici à la fin de la semaine prochaine. La Ville ouvrira également ses parcs et jardins toute la nuit.

Alors qu'un nouvel épisode de fortes chaleurs s'apprête à toucher l'Île-de-France, la mairie de Paris a annoncé une série de mesures exceptionnelles. Parmi elles, la mise à disposition de climatiseurs dans l'ensemble des établissements scolaires de la capitale d'ici à la fin de la semaine prochaine.

«Nous avons engagé la commande de plus de 1.200 climatiseurs qui seront tous livrés la semaine prochaine» dans les 620 écoles parisiennes a détaillé le maire de Paris Emmanuel Grégoire lors d'une conférence de presse organisée vendredi. Une première vague de 150 appareils sera distribuée dès lundi, avec une priorité accordée aux écoles maternelles les plus exposées aux fortes températures.

«Des mesures de court terme»

L'édile a toutefois rappelé que ces équipements ne constituaient qu'une réponse temporaire. Il s'agit de «climatiseurs d'appoint à l'efficacité relative pour créer des espaces de respiration, et pas d'une réponse structurelle à la rénovation du bâti scolaire». La municipalité poursuit en parallèle son programme de rénovation énergétique des écoles. «Nous avons engagé un plan de rénovation thermique des écoles, mais nous souhaitons en attendant engager un programme de mesures de court terme, efficaces, dont la première est de parer le soleil (volets, filtres collés aux vitres...)», a-t-il expliqué.

La Ville a également décidé d'ouvrir les 550 parcs et jardins municipaux jour et nuit pendant la durée de la canicule, à quelques exceptions près. «Il y aura des rondes organisées» pour y assurer la sécurité et «pas de tolérance pour la diffusion de musique amplifiée». «Ce sont des lieux de quiétude, de repos et de respiration pour ceux qui dorment dans des appartements où il va faire 38 à 40 degrés, parce que c'est ce qu'il va se passer», a rappelé Emmanuel Grégoire.

Plus de 500 personnes ont fait l'objet d'un signalement jeudi

Par ailleurs, l'ouverture du site de baignade du canal Saint-Martin a été avancée et les horaires de 11 piscines parisiennes ont été élargis pour le week-end. La mairie a aussi réactivé son dispositif d'appel «aux 10.000 personnes vulnérables appelées systématiquement toutes les 48 heures».

Selon le maire, «plus de 500 personnes ont fait l'objet d'un signalement jeudi, soit autant que la totalité de l'ensemble du mois de mai en une seule journée». Enfin, des échanges sont en cours avec la préfecture afin «d'augmenter les capacités d'accueil des sans-abris».