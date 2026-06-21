40 °C à Bordeaux, 39 °C à Lyon... Où fera-t-il le plus chaud ce dimanche ?

La France traverse une vague de chaleur extrême, que les experts comparent à celle de 2003 et qui pourrait même être pire. Le thermomètre va dépasser les 40 °C par endroits ce dimanche.

Un dimanche à haut risque. En ce jour de fête des Pères et de la Musique, le thermomètre continue de grimper de manière vertigineuse. Après une semaine déjà étouffante, la barre des 40 °C va être franchie ce dimanche.

Des températures extrêmes, notamment à Bordeaux et Lyon

Météo-France indique dans son dernier bulletin que la température de 40 °C va être atteinte à l'ombre, du côté de Bordeaux, et s'en approchera grandement du côté de Lyon (39°C prévus). Lorsque la température sous abri est de 40 °C, celle ressentie par le corps au soleil peut atteindre les 55 °C, ce qui est particulièrement éprouvant. C'est pour cette raison qu'il faut éviter au maximum l'exposition, et s'hydrater le plus possible. Les experts insistent sur ce point.

©Météo-France

Partout ailleurs, excepté sur les pointes bretonne et normande, le mercure franchira les 30 °C, et même les 35 °C sur la majeure partie du territoire.

Des records attendus lundi et mardi

Si cette journée de dimanche sera très chaude, ce ne sera qu'un prologue de ce qui nous attend en début de semaine. Lundi et mardi, des records de températures pourraient être atteints. Les experts alertent : ces deux journées feront partie des plus chaudes jamais enregistrées sur le territoire, et la nuit de lundi à mardi pourrait être la plus chaude de l'histoire en France.

Les fortes chaleurs devraient perdurer au moins jusqu'en fin de semaine prochaine.