41 °C à Bordeaux, 39 °C à Rennes... Où fera-t-il le plus chaud ce lundi ?

La France traverse une vague de chaleur extrême qui pourrait même être pire que celle de 2003. Le thermomètre va dépasser le cap des 40 °C par endroits ce lundi.

Un lundi de feu. Pour ce lundi et après une semaine déjà étouffante, le thermomètre va grimper très haut, selon les indications de Météo-France.

Dans leur dernier bulletin en date du dimanche 21 juin, les prévisionnistes de Météo-France ont indiqué que le thermomètre va franchir la barre des 41 °C à Bordeaux, comme cela a été le cas depuis plusieurs jours, et la frôler à Rennes avec 39 °C prévus.

Excepté sur la pointe normande, le mercure franchira les 30 °C, et même les 35 °C sur le reste du territoire français.

D'après les experts en météorologie, les journées du lundi et mardi devraient être parmi les plus chaudes jamais enregistrées en France, tandis que la nuit de lundi à mardi pourrait être la plus chaude de l'histoire en France.

Selon les prévisions de la semaine, cette canicule historique devrait durer encore quelques jours.