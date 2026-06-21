4.800 policiers et gendarmes, 2.500 pompiers... Un dispositif spécial mis en place pour la Fête de la musique à Paris

Déjà sur le qui-vive depuis plusieurs jours en raison de la canicule, les services d'urgence vont en plus devoir gérer le flux de la Fête de la musique. La préfecture de police de Paris adapte pour l'occasion son dispositif.

Les services d'urgence vont devoir gérer le chaud... et le show ce dimanche. En plus de la canicule, qui frappe la France depuis plusieurs jours et qui décuple le travail de ces services, ils vont devoir gérer le flux habituel de la Fête de la musique.

Si plusieurs communes de France ont fait le choix d'annuler les festivités, ce n'est pas le cas de Paris, où une vigilance rouge canicule est pourtant en vigueur dès ce dimanche. Pour limiter les risques, la préfecture de police de Paris, ainsi que l'ensemble des préfectures de police d'Île-de-France ont donné plusieurs consignes aux organisateurs. Comme celle de «renforcer leur dispositif de secours».

«Aussi, le préfet de police de Paris a passé le Centre Opérationnel Zonal (COZ) en posture de suivi renforcé, en lien avec l'Agence régionale de santé (ARS) et les différentes préfectures de la région île-de-France», détaille le communiqué.

Dispositifs mis en place à l'occasion de la Fête de la Musique



Le dimanche 21 juin 2026, la 45e édition de la Fête de la Musique est organisée sur l’ensemble de l’agglomération parisienne. À cette occasion, la @prefpolice déploie différents dispositifs.



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4.800 policiers et gendarmes ainsi que 2.500 pompiers mobilisés

Pour répondre le mieux possible aux exigences d'une telle situation, la préfecture de police déploie 4.800 policiers et 2.500 pompiers de la Brigade de Sapeurs-Pompiers ce dimanche. Pour prévenir les risques de noyade, 10 bateaux de la Brigade Fluviale seront déployés, et 8 seront mis à la disposition des Sapeurs-Pompiers. Et ce même si la préfecture insiste sur l'interdiction de «rassemblements, cortèges et défilés sur les quais bas» à partir de 15h ce dimanche, jusqu'à 8h lundi matin.

«La consommation d'alcool sur la voie publique et dans les espaces publics est interdite du dimanche 21 juin 7h au lundi 22 juin à la même heure», insiste la préfecture, d'autant plus avec les fortes chaleurs attendues.

La préfecture de police de Paris précise qu'«une attention particulière sera porté pour lutte contre les atteintes sexistes et sexuelles», avec en parallèle, la mise en place d'un dispositif «safe place» dans la Ville de Paris, sur le parvis de l'Hôtel de Ville, de 16h à 2h.

En 2025, 371 personnes avaient été interpellées et 13 forces de l'ordre avaient été blessées lors de débordements en marge des festivités. Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a prévenu «qu'aucun débordement ne sera toléré».