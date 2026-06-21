Des suppressions de train «sont à prévoir» ce lundi sur plusieurs lignes de RER et de trains en région parisienne en raison de la vigilance rouge canicule, a annoncé Île-de-France Mobilités (IDFM).

Selon son site, vont être concernés les RER B,C, D et E, mais pas A, ainsi que les lignes de Transilien H, J, K, L, N, P, R et U.

«À partir du lundi 22 juin, dès le début de service, en raison des chaleurs exceptionnelles, et même historiques, annoncées sur l’Ile de France la semaine prochaine, le réseau ferroviaire sera particulièrement impacté», a par ailleurs souligné IDFM.

«Des suppressions sont à prévoir», a également ajouté l'organisation, sans plus de détails.