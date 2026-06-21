Trois personnes, âgées de 80 à 95 ans, sont décédées dimanche en Gironde, probablement en raison des fortes chaleurs, a annoncé dimanche soir la préfète du département Sophie Brocas.
Des suppressions de train «sont à prévoir» ce lundi sur plusieurs lignes de RER et de trains en région parisienne en raison de la vigilance rouge canicule, a annoncé Île-de-France Mobilités (IDFM).
Selon son site, vont être concernés les RER B,C, D et E, mais pas A, ainsi que les lignes de Transilien H, J, K, L, N, P, R et U.
«À partir du lundi 22 juin, dès le début de service, en raison des chaleurs exceptionnelles, et même historiques, annoncées sur l’Ile de France la semaine prochaine, le réseau ferroviaire sera particulièrement impacté», a par ailleurs souligné IDFM.
«Des suppressions sont à prévoir», a également ajouté l'organisation, sans plus de détails.
Dans ses nouvelles prévisions publiées ce dimanche vers 16h, Météo-France a classé 49 départements en vigilance rouge «canicule» et 40 autres en vigilance orange.
Près de 35 millions de personnes seront concernées par cette vigilance rouge.
Un adolescent de 17 ans est mort en se noyant samedi soir dans la rivière Dordogne, dans le sud du département du même nom, touché par la canicule, ont indiqué dimanche les pompiers.
Le jeune homme était parti se baigner vers 20h00 dans la commune de Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, à une vingtaine de kilomètres de Bergerac, où les températures relevées dépassent les 35°C chaque après-midi depuis mercredi, avant d'être emporté dans un courant, ont ajouté les secours.
Samedi, un autre adolescent âgé de 16 ans s'est noyé à Dunkerque (Nord) dans le secteur de Malo-les-Bains. Alors qu'il était porté disparu depuis 17h30, son corps a été retrouvé peu après 20h, selon une source policière.
«Après plusieurs heures de recherche, c’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès par noyade d’un adolescent sur notre plage», a déclaré le maire de Dunkerque Patrice Vergriete dans un message publié sur Facebook.
Un total de 845 écoles et collèges seront fermés lundi en France en raison de la canicule tandis que 1.800 autres établissements vont aménager leurs horaires, en libérant les élèves en début d'après-midi, a annoncé dimanche le ministre de l'Education, Edouard Geffray.
Ces 845 écoles et collèges, sur 60.000 établissements scolaires en France, «n'accueilleront pas d'élèves, ou alors un accueil minimal» et ce «principalement dans les départements en vigilance rouge», a-t-il précisé sur France 3.
Vendredi, le ministre avait indiqué que 784 écoles et collèges étaient concernés par des aménagements horaires ou des fermetures temporaires.
Depuis plusieurs jours, une nouvelle vague de chaleur - la deuxième de l'année - touche la France et perturbe le quotidien de millions de travailleurs.
Depuis plusieurs années, le ministère du Travail a imposé des règles pour les employeurs, qui doivent protéger leurs salariés d’une situation potentiellement dangereuse. Une solution effective est de mettre en place le télétravail. Mais faut-il aller plus loin, en instaurant un «congé climatique» ? C'est ce que proposent les Écologistes, qui ont même lancé une pétition pour réclamer sa mise en place, cinq jours maximum par an.
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Pour faire face à l'épisode caniculaire qui touche la France, la région Île-de-France a annoncé débloquer une aide exceptionnelle d'un million d'euros pour les lycées centres d'examen : «Alors que les épreuves orales du baccalauréat de français et du grand oral débutent mercredi 22 juin, et pour anticiper la prolongation de l’épisode caniculaire, la Région Île-de-France annonce le déblocage d’une aide exceptionnelle d’un million d’euros en faveur des 500 centres d'examen franciliens», a expliqué la région dans un communiqué.
«Cette enveloppe permettra aux établissements de financer l’achat de brumisateurs, de ventilateurs et de tout autre équipement de rafraîchissement nécessaire pour protéger les lycéens et les personnels durant les pics de chaleur», a ajouté la région IDF.
Au total, 4.800 policiers et gendarmes ainsi que 2.500 sapeurs-pompiers sont mobilisés dimanche à Paris et son agglomération pour assurer la sécurité de la Fête de musique placée sous haute surveillance en raison de la canicule, a annoncé samedi la préfecture de police de Paris (PP).
Dans un communiqué, la PP a ajouté que pour prévenir les risques de noyade, dix bateaux de la brigade nautique seraient engagés et huit de la brigade des sapeurs-pompiers.
En outre, la préfecture a décidé pour "éviter tout risque de chute dans la Seine, d'interdire les rassemblements, cortèges, défilés non déclarés sur les quais bas de dimanche 15H00 à lundi 08H00".
Les départements concernés sont l’Ain, l’Aisne, l’Allier, l’Ardèche, les Ardennes, l’Ariège, l’Aveyron, le Calvados, le Cantal, la Côte-d’Or, les Côtes-d’Armor, le Doubs, la Drôme, l’Eure, le Finistère, la Haute-Garonne, l’Ille-et-Vilaine, l’Isère, le Jura, la Loire, la Haute-Loire, la Manche, la Marne, la Haute-Marne, la Mayenne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse.
Il convient d’ajouter à cette liste les départements du Morbihan, de la Moselle, de l’Oise, de l’Orne, du Puy-de-Dôme, des Hautes-Pyrénées, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, du Rhône, de la Haute-Saône, de la Saône-et-Loire, de la Savoie, de la Haute-Savoie, de la Seine-Maritime, du Tarn, du Tarn-et-Garonne, des Vosges et du Territoire de Belfort.
Sont concernés par la vigilance rouge : l'Aube, la Charente, la Charente-Maritime, le Cher, la Corrèze, la Creuse, la Dordogne, l'Eure-et-Loir, le Gers, la Gironde, l'Indre, l'Indre-et-Loire, les Landes, le Loir-et-Cher, la Loire-Atlantique, le Loiret, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Maine-et-Loire, la Nièvre, les Pyrénées-Atlantiques, la Sarthe, Paris, la Seine-et-Marne, les Yvelines, les Deux-Sèvres, la Vendée, la Vienne, la Haute-Vienne, l'Yonne, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-St-Denis, le Val-de-Marne et le Val-D'Oise.