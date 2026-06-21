Canicule : est-il autorisé de retirer son enfant de l'école ?

Alors que la France est frappée par un épisode caniculaire, de nombreux parents réfléchissent à déscolariser leurs enfants les prochains jours. Sont-ils autorisés à prendre une telle décision ?

Les 1.200 climatiseurs mis à disposition dès la semaine prochaine dans les 620 écoles parisiennes réussiront-ils à atténuer les 37, 38 et 39°C attendus ces prochains jours ? Ils apporteront certes, un peu de fraîcheur mais celle-ci disparaîtra rapidement, notamment en raison du grand nombre d'élèves par classe. Certains parents estiment que leurs enfants seront plus en sécurité à la maison et réfléchissent à les déscolariser le temps de cette canicule.

Sont-ils autorisés à le faire ? Selon la loi, non. «Il n’existe pas de seuil réglementaire de température maximale ou minimale entraînant l’obligation d’interrompre une activité scolaire ou de fermer un établissement scolaire, quel que soit son type (maternelle, élémentaire, collège, lycée)», écrit l'Observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement dans un communiqué.

De plus, les absences doivent être justifiées. En cas d'absences répétées non justifiées, les parents peuvent être contraints de payer une amende de 750 euros.

appel à la bienveillance

Les probabilités d'être sanctionné la semaine prochaine restent minimes. Les établissements devraient faire preuve de bienveillance, a annoncé le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray. «Si certains souhaitent garder leurs enfants lundi ou mardi, j’ai passé des consignes très claires à l’ensemble des chefs d’établissement en disant qu’il fallait accueillir ces demandes positivement», a-t-il déclaré au micro de BFMTV.

Certaines écoles ont décidé d'adapter leurs horaires ou de fermer leur établissement. 845 écoles et collèges n'ouvriront pas leurs portes ce lundi 22 juin ou aménageront leurs horaires.

Les oraux du baccalauréat prévus en début de semaine ont également été décalés de quelques jours dans cinq académies : Bordeaux, Lyon, Montpellier, Normandie et Poitiers.