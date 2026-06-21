Canicule : qu’est-ce que le congé climatique déjà mis en place en Espagne ?

En cette période de canicule, les Écologistes – EELV ont lancé dimanche une pétition visant à instaurer en France un congé climatique permettant aux salariés de bénéficier de plusieurs jours d’absence rémunérés lors d’épisodes climatiques extrêmes. En Espagne, le gouvernement socialiste a déjà franchi ce pas en novembre 2024.

Une idée qui progresse avec l’accroissement du réchauffement climatique. Alors que les températures devraient avoisiner les 40 °C jusqu’à mercredi dans l’Hexagone, la question de la chaleur devient centrale sur le plan politique.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a réuni ce samedi une quinzaine de ministres au centre interministériel de crise pour coordonner l’action du gouvernement.

Lors de cette réunion, le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou a jugé «intéressant de regarder ce qui se pratique culturellement et historiquement dans des pays où il fait très chaud» comme l’Espagne.

Une pétition des Écologistes pour instaurer un congé climatique

Ce dimanche, les Écologistes – EELV ont lancé une pétition visant à instaurer en France un congé climatique permettant aux salariés de bénéficier de 5 jours maximum d’absence rémunérés lors d’épisodes climatiques extrêmes.

🔴 35 départements en vigilance canicule rouge aujourd'hui : c'est un record absolu.



🌡️ Et le thermomètre va dépasser 40 degrés la semaine prochaine.



Certaines personnes seront en danger de mort au travail.



Signez la pétition pour un congé climatique : https://t.co/U7q9p8pr9fpic.twitter.com/IbqW8ha8DT — Les Écologistes - EELV (@EELV) June 21, 2026

Cette formation politique a argumenté en citant des chiffres de l'Organisation mondiale de la santé indiquant que plus de 200.000 personnes sont mortes des suites de la chaleur en Europe au cours des quatre dernières années.

Les Écologistes ont ainsi proposé la création d’un congé climatique pouvant s’étaler jusqu’à 5 jours par an afin de «permettre à chacun de faire face à une canicule, une inondation, un incendie ou une fermeture d’école liée au climat, sans perte de revenus».

Invitée sur le plateau de LCI ce dimanche, la secrétaire nationale des Écologistes Marine Tondelier a assuré que «personne ne devrait risquer sa santé ou celle de ses proches simplement pour aller travailler».

Un congé appliqué en Espagne depuis 2024

Le gouvernement socialiste a inscrit en novembre 2024 dans le droit du travail un congé climatique de 4 jours par an à la suite des inondations meurtrières de Valence en 2024, qui ont coûté la vie à plus de 200 personnes.

Pour bénéficier de ce congé, les salariés doivent pouvoir justifier d’une alerte orange ou rouge de l’Agence de météorologie espagnole (AEMET), ou de communications officielles de la Protection civile qui les empêchent d’accéder en toute sécurité à leur lieu de travail.

Au maximum, on peut prendre quatre jours de congés payés consécutifs. Au-delà, l’entreprise doit mettre la personne au chômage partiel. Si le télétravail est possible pour l’employé, la mesure ne peut pas s’appliquer.