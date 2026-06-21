Canicule : une cinquantaine de personnes évacuées dans le Cher, 25 hectares brûlés

Un incendie dans le Cher a brûlé 25 hectares de cultures tandis qu'une cinquantaine de personnes ont dû être évacuées, a annoncé la préfecture ce dimanche.

Une situation sous surveillance. Près de 25 hectares de cultures ont brûlé et près d'une cinquantaine de personnes ont été évacuées ce dimanche dans le Cher, conséquence d'un incendie intense.

«Un incendie s'est déclaré sur la commune du Touchay, au lieu-dit Le Chagnon. À cette heure, 25 hectares de cultures ont été brûlés ainsi que 7 véhicules et une caravane. 44 personnes ont été évacuées vers la salle des fêtes», a indiqué la préfecture dans un communiqué de presse.

Des températures très élevées

Quatre sapeurs-pompiers ont été légèrement blessés lors des opérations de secours et 64 sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur place, alors que l'intervention doit durer toute la nuit de dimanche à lundi.

Les autorités appellent notamment la population à respecter les consignes de sécurité, à éviter le secteur concerné et à ne pas gêner l'intervention des secours.

Placé en vigilance rouge canicule depuis ce dimanche midi, le Cher subit de plein fouet les fortes chaleurs. «Les températures observées restent particulièrement élevées et les conditions météorologiques ne montrent pas d'amélioration significative à court terme», selon la préfecture.