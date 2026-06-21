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Canicule : voici les 40 départements en vigilance orange ce lundi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Après un week-end très chaud, les températures continuent de grimper ce lundi 22 juin, renforçant l’épisode caniculaire. Météo-France a ainsi placé 40 départements en vigilance orange canicule pour la journée.

La France suffoque. Alors que l'épisode de canicule qui frappe actuellement le pays, avec des pics de températures dépassant les 40 °C localement se poursuit, 40 départements ont été soumis à une vigilance orange canicule de Météo-France pour la journée de ce lundi 22 juin.

Météo-France

Sont concernés par cette vigilance : l’Ain, l’Aisne, les Alpes-Maritimes, l’Ardèche, les Ardennes, l’Ariège, l’Aveyron, les Bouches-du-Rhône, le Calvados, le Cantal, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, le Doubs, la Drôme, l’Eure, l’Isère, le Jura, la Loire, la Haute-Loire, et la Manche.

Mais aussi la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, le Nord, l’Oise, le Pas-de-Calais, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Rhône, la Haute-Saône, la Savoie, la Haute-Savoie, la Seine-Maritime, la Somme, le Var, le Vaucluse, les Vosges, et le Territoire de Belfort.

49 départements en vigilance rouge

Météo-France a indiqué «qu’il est probable que l'épisode caniculaire se poursuive (voire s'aggrave sur certaines régions) une grande partie de la semaine prochaine», avec des températures en hausse également durant les nuits.

Sur le même sujet Météo : jusqu'à 42 °C attendus, retour de la pluie... Quel temps fera-t-il la semaine prochaine ? Lire

En parallèle, 49 départements sont maintenus en vigilance rouge canicule et 7 en vigilance jaune ce lundi. La canicule touche à présent l’ensemble du territoire métropolitain. Les Français sont appelés à faire preuve de vigilance et à respecter les conseils sanitaires.

Météo-Francevigilance météoCaniculechaleur

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