Fête de la musique : canicule et mesures de sécurité vont-elles remettre en question l'événement ce dimanche ?

Malgré la canicule et la vigilance rouge dans au moins 35 départements, les autorités ont décidé de maintenir la Fête de la musique. Les annulations ou adaptations seront décidées localement selon les risques.

Une édition 2026 très chaude et sous haute surveillance. Alors que 35 départements sont placés en vigilance rouge et 45 en orange, les autorités multiplient les appels à la prudence pour la Fête de la musique, sans pour autant envisager une annulation générale des festivités. Son déroulement dépendra donc largement des décisions locales.

«Il faut être d'une extrême vigilance», a averti samedi la ministre de la Culture Catherine Pégard. Tout en reconnaissant que «certains concerts, peut-être, seront annulés», elle a insisté sur une gestion «au cas par cas», laissant aux préfectures et aux municipalités le soin d’évaluer les risques selon les conditions locales.

«Nous préférons maintenir la Fête de la musique»

Même ligne du côté du ministère de l’Intérieur. Laurent Nuñez a assuré vendredi qu’il n’y aurait «pas de remise en cause» générale de la Fête de la musique. Ainsi, du concert organisé par le ministère de la Culture au Palais Royal, à Paris, maintenu «pour l'instant». Le ministre a toutefois demandé aux préfets, en «lien très étroit avec les organisateurs», de vérifier que «toutes les précautions soient prises pour que ces festivités se déroulent dans les meilleures conditions».

«Il y a eu des débats mais pour l'instant nous préférons maintenir la Fête de la musique pour pouvoir l'ordonner et l'encadrer plutôt que de la subir», a confirmé le maire de Paris Emmanuel Grégoire dans les colonnes du Monde ce samedi.

Le préfet de police a déjà obtenu l’annulation de dix événements sportifs en extérieur ce week-end. L’édile socialiste a également fait part d’«un certain nombre d'inquiétudes pour les pouvoirs publics». Au-delà de la chaleur, les autorités redoutent plusieurs risques. Laurent Nuñez a évoqué trois «points d’attention» : le maintien de l’ordre, le risque de noyade et celui d’incendie. À Paris, 18 bateaux seront mobilisés pour sécuriser les berges et les zones proches de l’eau.

Les dangers de la consommation d’alcool en période de canicule

Il a également pointé du doigt «le cumul alcool, chaleur et proximité de l’eau» : «Ce sont trois facteurs de risque qui ne font pas bon ménage.» La ministre de la Santé Stéphanie Rist a elle aussi alerté sur les dangers de la consommation d’alcool en période de canicule. «On est deux fois, trois fois plus déshydraté», a-t-elle rappelé, soulignant que les passages aux urgences peuvent alors survenir beaucoup plus rapidement.

Au cours d'une cellule de crise consacrée à l'épisode de canicule ce samedi matin, le Premier ministre Sébastien Lecornu a invité les préfets à prendre des arrêtés d'interdiction de la consommation d’alcool sur la voie publique dans les départements placés en vigilance rouge. «Dans cet esprit, pour tous les événements organisés par l’État et ses opérateurs, consigne est donnée de ne pas proposer d’alcool», a-t-il ajouté.

Face à ces risques importants, plusieurs villes ont annoncé renoncer à cette traditionnelle fête du début de l’été. C’est le cas de Brive-la-Gaillarde (Corrèze), Saint-Savinien (Charente-Maritime), Claye-Souilly (Seine-Maritime), Nanterre (Hauts-de-Seine) ou encore Ecommoy (Sarthe)…

D’autres ont prévu de l’ajuster. Ainsi de Bordeaux, qui a pris un arrêté pour interdire toute manifestation en extérieur entre 12h et 19h. À Angers, dans le Maine-et-Loire, le maire Christophe Béchu a supprimé des événements prévus «sur des places très minérales où il n'y a pas d'arbre ni ombre».