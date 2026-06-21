Lucie Castets défend Master Poulet : «Je ne vous entends jamais protester contre les rues remplies de magasins d’instruments de musique»

Lors du conseil de Paris, vendredi 19 juin, Lucie Castets s'est offusquée d'«une indignation à géométrie variable» concernant l'enseigne de fast-food halal Master Poulet, en faisant un parallèle avec «des rues qui abritent des magasins d’instruments de musique».

«Une indignation à géométrie variable». Lucie Castets a pris la défense de Master Poulet, vendredi 19 juin, lors du Conseil de Paris. Elle s'en est notamment prise aux élus qui s'inquiètent de la prolifération de ce type d'enseigne de fast-food.

Lucie Castets reproche aux élus qui s'émeuvent de rues entières dédiées aux fast-food, barbiers ou enseignes de téléphonie de ne jamais s'indigner « quand des rues abritent des magasins d'instruments de musique ou encore des artisans ». pic.twitter.com/rvWV7MuZ3u — Enzo Morel (@mtwit75) June 19, 2026

«Je ne vous entends jamais vous indigner sur d'autres types de commerces, y compris d'autres types de restauration rapide, ou encore quand toute une rue abrite des magasins d’instruments de musique ou des artisans», a ainsi lancé la maire du 12e arrondissement de Paris.

«Fondamental qu'il existe des offres pour tous les budgets»

Une phrase qui n'a pas plu au député Renaissance Sylvain Maillard, qui lui a rétorqué «Mais enfin, ça n'a rien à voir !». Ce dernier a ensuite été repris par le maire de Paris, Emmanuel Grégoire : «N'importez pas, Monsieur Maillard, au Conseil de Paris, les très mauvaises méthodes de l'Assemblée nationale».

Lucie Castets s'est ensuite justifiée : «Les personnes qui côtoient ce genre d'établissements ne font pas partie des classes sociales les plus aisées». Et d'ajouter : «Je disais donc en conseil d’arrondissement qu'il me semblait fondamental qu'il existe des offres pour tous les budgets, y compris pour les classes populaires. Sans bien sûr abandonner nos objectifs d’un accès à une alimentation durable et de bonne qualité pour tout le monde».

C'est finalement Emmanuel Grégoire qui a eu le dernier mot, choisissant de ne pas « stigmatiser » ces enseignes : «J'en suis client, mes enfants en sont clients. (...) Et je pense que si on demandait à nos enfants s'il leur arrive d’y aller, je crains que la réponse soit oui, trop souvent».