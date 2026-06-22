Canicule : les urgences vétérinaires alertent sur une hausse des décès d'animaux

Le 3115 Urgences Vétérinaires a alerté, dans un communiqué publié ce lundi 22 juin, sur l’augmentation des décès d’animaux dus à la canicule. En ce début de semaine, 49 départements sont en vigilance rouge canicule et 40 sont en vigilance orange canicule.

Nos amis à quatre pattes aussi souffrent de la canicule. Le 3115 Urgences Vétérinaires a ainsi alerté dans un communiqué sur une hausse des décès d'animaux «liés aux coups de chaleur». «Depuis le début de cet épisode caniculaire, nous observons une augmentation de près de 10 % de la mortalité chez les animaux pris en charge en urgence par rapport à la même période l'an dernier», a ainsi souligné le Dr Pierre Fabing, vétérinaire et co-fondateur du 3115.

Alors que ce lundi 22 juin, 49 départements français ont été classés en vigilance rouge canicule par Météo-France, le 3115 a évoqué une «situation extrêmement préoccupante». Ces dernières 24 heures, le communiqué des urgences vétérinaires a ainsi relaté une «détresse thermiques sévère» chez un chiot de deux mois et le décès d’un chat resté plusieurs heures bloquée sur une terrasse.

«Nous recevons des appels pour des chiens qui ont simplement été promenés en pleine journée. Beaucoup arrivent dans un état critique», a pointé Pierre Fabing.

Selon les données du Royal Veterinary College, évoquées dans le communiqué, «la mortalité augmente significativement lors des épisodes de fortes chaleurs dépassant 32 °C».

Et de préciser : «Lorsque la température corporelle d'un chien dépasse sa capacité naturelle de régulation, l'organisme s'emballe» et peut provoquer une détresse respiratoire, des atteintes neurologiques ou encore une défaillance des organes vitaux. Dans ce contexte, «même avec une prise en charge rapide, la mortalité peut atteindre 50 %».

Les bons réflexes pour nos amis les bêtes

Pour éviter ces cas extrêmes, le 3115 Urgences Vétérinaires a rappelé les consignes de sécurité pour les propriétaires d’animaux. En premier lieu, il est conseillé de ne pas sortir son chien aux heures chaudes, c’est-à-dire entre 9h et 21h. Ensuite, le document préconise de ne pas sous-estimer la température du sol, qui, dès que l’air ambiant affiche 35 °C, dépasse les 60 °C. Si laisser sa main sept secondes sur le sol est impossible pour nous, alors les chiens ne peuvent pas marcher sur ce sol.

Si les sorties en journée sont inévitables, les vétérinaires préconisent de faire des balades très courtes et à l’ombre, sur l’herbe et la terre si possible. Il est également recommandé de ne pas oublier de laisser à disposition de l'eau fraîche à votre animal, avec même des glaçons dans la gamelle.

Dès les premiers signes d'affaiblissements, il ne faut pas attendre pour refroidir le chien. Mouiller la truffe et les pattes de l’animal ne suffit pas. Il est important de l'arroser abondamment et entièrement avec une eau entre 20 et 25 °C. Il est préférable de maintenir le refroidissement au moins 10 minutes. Et dès les premiers symptômes de détresses thermiques, il est impératif d'appeler les urgences vétérinaires au 3115.

«Cette semaine, chaque propriétaire doit considérer que son animal subit les mêmes contraintes qu'un sportif en plein effort sous 40 °C. Une promenade anodine peut devenir une urgence vitale en quelques minutes», a conclu le vétérinaire Pierre Fabing.

