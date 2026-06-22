Canicule : «Nous n’avons pas de certitude sur le jour où les températures vont baisser», alerte Stéphanie Rist

Les météorologues sont pour l'instant, dans l'incapacité d'anticiper la fin de cet épisode caniculaire qui touche la France, alerte la ministre de la Santé, des Familles, de l’Autonomie et des Personnes handicapées, Stéphanie Rist, ce lundi 22 juin.

Les météorologues sont plongés dans l'incertitude concernant la durée de la canicule. Alors que la France est frappée par une vague de chaleur extrême, avec 49 départements placés en vigilance rouge canicule ce lundi 22 juin, la ministre de la Santé, des Familles, de l’Autonomie et des Personnes handicapées, Stéphanie Rist, a indiqué au micro de TF1, qu'il était pour le moment impossible d'anticiper la fin de ce pic.

«Nous n’avons pas de certitude sur le jour où les températures vont baisser», a-t-elle déclaré. «Ce sera peut-être en fin de semaine, mais on ne peut pas encore le confirmer.» Les prochains jours vont donc être «très très chauds».

Stéphanie Rist a également ajouté : «Beaucoup de concitoyens vont souffrir», en particulier les «personnes isolées» et âgées. Certaines personnes pourraient succomber face à cette vague de chaleur. Trois personnes sont déjà décédées en Gironde hier. Les victimes étaient âgées de 80 et de 95 ans. Trois personnes, âgées de 13, 17 et 30 ans seraient mortes de noyades, selon les informations de BFMTV.

🔴 49 départements en vigilance rouge canicule : "Beaucoup de nos concitoyens vont souffrir (...) Nous n'avons pas de certitude sur le jour où les températures vont baisser", @stephanie_rist dans #BonjourLaMatinaleTF1pic.twitter.com/cUlfveDw0j — TF1Info (@TF1Info) June 22, 2026

La france s'adapte

Pour lutter au mieux contre cette vague de chaleur, les autorités françaises essayent de proposer quelques mesures. La présidente de la Région Île-de-France, Valérie Pécresse, a conseillé, ce matin sur RTL, aux Franciliens d'éviter les transports en commun, qui souffrent également de cette chaleur. Les fortes températures impactent les rails, pouvant provoquer des dérèglements. La circulation sur les lignes de RER a été réduite.

Du coté du système scolaire, 845 écoles et collèges seront fermés ce lundi. 1.800 autres établissements aménageront leurs horaires. Le maire de Paris, Emmanuel Grégoire, a annoncé l'installation dès cette semaine de 1.200 climatiseurs dans les 620 écoles parisiennes. Les oraux du baccalauréat ont aussi été décalés dans cinq académies : Bordeaux, Lyon, Montpellier, Normandie et Poitiers.