Le risque de noyades en hausse lors des périodes de canicule

Dix décès par noyade dans l'Hexagone, selon la Sécurité civile, dans la seule journée caniculaire de dimanche: les vagues de chaleurs, de plus en plus précoces et intenses, représentent un risque accru de noyades, notamment lors de baignades hors de zones surveillées.

"Ces hausses de températures sont propices aux baignades et activités nautiques augmentant le risque de noyades accidentelles et le nombre de décès par noyade", a rappelé la semaine dernière Santé publique France, dans un rappel des "bons réflexes" face aux fortes chaleurs.

Le nombre quotidien de noyades accidentelles, suivies ou non d’un décès, augmente pendant les périodes de fortes chaleurs, montrent les enquêtes épidémiologiques.

En outre, avec le réchauffement climatique, les fortes chaleurs poussant à se rafraîchir interviennent de plus en plus avant l'ouverture d'espaces aquatiques surveillés, ou hors des horaires de surveillance, ou encore dans des lieux de baignade sauvages.