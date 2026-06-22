Face à la canicule, RATP et Transilien SNCF Voyageurs adapteront leur plan de transport pour la journée du mardi 23 juin. Voici ce qui est prévu :
- Métro : les lignes 5, 6, 8, et 13 pourraient faire l'objet de ralentissement dans l'après-midi
- Tramway : les lignes T1, T2, T5 et T6 pourraient faire l'objet de ralentissements dans l'après-midi
- RER A et B : en fonction de l'évolution de la température demain dans la journée, les vitesses des RER pourra être réduite avec des conséquences sur l'offre sur l'ensemble des branches.
- RER C, D et E : 9 trains sur 10 circuleront en moyenne. Quelques suppressions supplémentaires de trains seront possibles au cours de la journée.
- Trains : H, J, K, L, N, P, R, U et V et : 9 trains sur 10 circuleront en moyenne. Quelques suppressions supplémentaires de trains seront possibles au cours de la journée.
La température moyenne relevée lundi en France, en pleine vague caniculaire, a atteint un niveau «record» pour un mois de juin, a annoncé Météo-France.
L'indicateur thermique national, moyenne de températures diurnes et nocturnes, a atteint 29,2°C, selon la valeur provisoire établie lundi à 17h. C'est «un record pour un mois de juin», battant le précédent datant du 30 juin 2025, a précisé Météo-France.
Météo-France a indiqué que des records absolus de chaleur ont été battus dans les villes de Rennes (40,6 °C), Angers (40,9 °C) ou encore Bordeaux (41,9 °C). La valeur la plus élevée relevée sur la journée était à Chateaumeillant (Cher) avec 43,3°C.
Quelque 38,8 millions de personnes habitent dans les 54 départements placés en vigilance rouge canicule mardi, selon un décompte lundi de l'AFP à partir des estimations de population et du dernier bulletin de Méteo-France, et plus de 90% de la population française seront sous vigilance orange ou rouge.
Dans les départements en vigilance rouge mardi, 4,3 millions de personnes ont 75 ans et plus, selon les données de l'Insee au 1er janvier 2026. Au total, dans le pays, 63,46 millions de personnes seront concernés par une vigilance orange ou rouge dans 89 départements.
Cinquante-quatre départements seront placés en vigilance rouge pour canicule à partir de mardi midi, a annoncé lundi Météo-France. Trente-cinq autres départements seront encore en vigilance orange canicule mardi, selon le bulletin de Météo-France actualisé publié à 16h. La vigilance rouge est étendue aux départements du Calvados, de l'Eure, de la Manche, de la Seine-Maritime et de la Somme.
Les températures sont "exceptionnellement élevées, de jour comme de nuit, sur les nombreux départements en vigilance rouge", précise l'institut météorologique.
Deux enfants de 2 et 4 ans ont été retrouvés morts lundi dans une voiture à Carpentras (Vaucluse) en pleine canicule, annonce le parquet.
«5.233 candidats ont reçu une nouvelle convocation pour les oraux du baccalauréat. Mais la majorité des élèves passeront à la date prévue», a indiqué Édouard Geffray, Ministre de l'Éducation nationale de France.
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1.352 écoles et collèges sont fermés aujourd'hui, 4.042 ont procédé à des aménagements horaires, a annoncé le ministre de l'Éducation Edouard Geffray.
Les températures augmentent progressivement sur tout le territoire métropolitain. À midi, les températures dépassent très largement les 30° C dans trois-quart de la France. Dans certains département, le mercure frôle déjà les 40° C selon La Chaîne Météo.
🌡️ #Canicule exceptionnelle en France ce lundi : jusqu’à 39,6°C relevés à Saint-Florent-sur-Cher, 39,5°C à Tortezais et Châteaumeillant. La #chaleur reste extrême du Centre-Val de Loire au nord du Massif central, avec plus de 35°C dans de nombreuses grandes villes dont Paris. pic.twitter.com/gUO8bp4VVl
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Dix décès par noyade dans l'Hexagone, selon la Sécurité civile, dans la seule journée caniculaire de dimanche: les vagues de chaleurs, de plus en plus précoces et intenses, représentent un risque accru de noyades, notamment lors de baignades hors de zones surveillées.
"Ces hausses de températures sont propices aux baignades et activités nautiques augmentant le risque de noyades accidentelles et le nombre de décès par noyade", a rappelé la semaine dernière Santé publique France, dans un rappel des "bons réflexes" face aux fortes chaleurs.
Le nombre quotidien de noyades accidentelles, suivies ou non d’un décès, augmente pendant les périodes de fortes chaleurs, montrent les enquêtes épidémiologiques.
En outre, avec le réchauffement climatique, les fortes chaleurs poussant à se rafraîchir interviennent de plus en plus avant l'ouverture d'espaces aquatiques surveillés, ou hors des horaires de surveillance, ou encore dans des lieux de baignade sauvages.
"Après une lutte intense qui a mobilisé les secours de 13h58 hier après-midi jusqu'à 2h08 cette nuit, l'incendie au lieu-dit Le Chagnon à Touchay est désormais éteint", a annoncé la préfecture du Cher, ce lundi matin.
Au total, 28 hectares de végétation ont été détruits. Une habitation, un mobil-home et sept véhicules ont été brûlés.
La Région Ile-de-France va débloquer une aide d'un million d'euros pour les 500 lycées centres d'examen face au prolongement de la canicule, a indiqué sa présidente LR Valérie Pécresse sur RTL, lundi.
Alors que les épreuves orales du baccalauréat de français et du grand oral débutent mercredi, cette enveloppe permettra aux établissements "de s'équiper en ventilateurs, en brumisateurs, et de tout autre équipement de rafraîchissement nécessaire pour protéger les lycéens et les personnels durant les pics de chaleur", avait précisé la Région dans un communiqué la veille.
"Ils seront remboursés sur facture et on ne leur demandera aucun justificatif pour qu'ils puissent s'équiper le plus rapidement possible, pour permettre aux professeurs et aux élèves d'organiser les examens des oraux du bac", a détaillé Valérie Pécresse.
Une rare alerte rouge pour "chaleur extrême", correspondant au degré maximal, a été déclarée pour mercredi et jeudi dans une partie du sud du Royaume-Uni, a annoncé lundi l'agence météorologique britannique Met office, prévenant de "répercussions très probables sur la population".
"Les températures maximales à l'ombre dépasseront 37°C et pourront même atteindre 38 à 40°C à certains endroits" de cette zone qui comprend Londres, Birmingham, Cardiff au pays de Galles, a souligné l'agence sur son site, avec des "nuits très chaudes et humides (qui) réduiront la capacité des personnes à récupérer".
La nuit de dimanche à lundi a été "exceptionnellement chaude" en France, en pleine vague caniculaire, avec des records nocturnes battus dans certaines villes comme Tours ou Poitiers, a annoncé lundi Météo-France.
"Les températures minimales ont parfois atteint des niveaux jamais mesurés, tous mois confondus. Ainsi on a relevé: 24,8°C à Tours (Indre-et-Loire), 24,6°C à Poitiers (Vienne), 24,1°C à Bourges (Cher)" ou encore "23,2°C à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique)", a indiqué l'établissement public.
"Des températures nocturnes inédites pour un mois de juin ont aussi été mesurées", ajoute Météo-France, citant 25,3°C à Bordeaux (Gironde) et 24,2°C à Paris. "Il devrait faire encore plus chaud les nuits à venir pour atteindre des niveaux de chaleur jamais observés dans la capitale", ajoute la même source.
Un train sur dix est supprimé lundi en Ile-de-France de façon préventive, afin de préserver les infrastructures du réseau ferroviaire, qui vont "surchauffer" avec la canicule, ont indiqué lundi la présidente d'Ile-de-France Mobilités (IDFM), Valérie Pécresse, et SNCF Réseau.
"La SNCF prévoit 9 trains sur 10" en circulation, mais "il y aura des trains qui ne pourront pas circuler, ce sont ceux qui roulent sur des rails qui auront été les plus surchauffés ou bien des rames qui sont les plus anciennes", a déclaré Mme Pécresse, lors d'une visite au centre d'exploitation de la gare Saint-Lazare à Paris.
"Un train sur dix a été enlevé de façon préventive pour solliciter un peu moins les infrastructures", a déclaré Séverine Lepère, directrice générale de SNCF Réseau pour l'Ile-de-France au cours de la même visite.
La présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse a recommandé lundi aux voyageurs "de ne pas se déplacer" et de privilégier le télétravail, en raison des perturbations qui vont affecter les transports franciliens à cause de la canicule.
"Nos transports vont énormément souffrir. Ils vont souffrir parce que les rails ne supportent pas une chaleur au-dessus de 50 degrés. Donc on va avoir beaucoup de perturbations dans les transports", a prévenu sur RTL Mme Pécresse, également présidente d'Ile-de-France Mobilités (IDFM), l'autorité régulatrice des transports en région parisienne.
"Il va y avoir des réductions d'offre qui seront malheureusement en fonction des conditions climatiques, de l'état du matériel, de l'état des rails", a-t-elle ajouté, sans donner de détails sur les lignes perturbées.
La Sécurité civile déplore "13 décès par noyade" ce dimanche en France, a annoncé le porte-parole national Jérôme Boulanger, porte-parole national, sur ICI Paris Île-de-France.
"En Ile-de-France, hier soir après 21 heures, nous déplorons deux décès par noyade dont une mineure de 13 ans" et un homme de 30 ans, a-t-il indiqué.
"La nuit a été tropicale sur de nombreuses régions. Il s'agit d'ailleurs de la nuit la plus chaude en France depuis 1945, avec un indicateur thermique national des températures minimales de 21,96°C", a relevé La Chaîne Météo.
La présidente de la Région Ile-de-France Valérie Pécresse a annoncé que des «réductions d'offres» dans les transports en commun, en raison des fortes chaleurs.
🎙️"Il va y avoir des réductions d'offres RATP et SNCF, qui seront malheureusement en fonction des conditions climatiques"
annonce @vpecresse , la présidente de la région @iledefrance, invitée de @ThomasSotto dans #RTLMatin ce lundi 22 juin pic.twitter.com/bgLWjBoump
— RTL France (@RTLFrance) June 22, 2026
Après les écrits, le bac se poursuit à partir de lundi pour les lycéens des filières générales et technologiques avec le grand oral, qui clôturera la session d'examens pour les élèves de terminale, sous une chaleur accablante pour une majorité de candidats et examinateurs.
En raison de la canicule, les oraux de quelque 4.000 candidats prévus lundi et mardi après-midi ont été décalés de quelques jours dans les académies de Bordeaux, Lyon, Montpellier, Normandie et Poitiers. Elodie, 17 ans, lycéenne à Surgères (Charente), est concernée: prévu initialement lundi après-midi, son grand oral aura finalement lieu le 29 juin au matin.
"C'est une bonne chose, parce que l'après-midi, les températures sont vraiment insoutenables, pour les élèves comme pour les jurys", commente la jeune fille. "Et puis ça permet d'avoir un peu plus de temps pour réviser".