Canicule : voici les 40 départements placés en vigilance orange ce mardi

Dans son dernier bulletin émis à 6h, Météo-France a placé 40 départements en vigilance orange pour la journée de ce mardi 23 juin.

Une nouvelle journée à risque. Alors que la canicule continue de sévir sur la France en ce début de semaine, Météo-France a placé 40 départements en vigilance orange ce mardi 23 juin.

@Météo-France

Sont concernés : l’Ain, l’Aisne, les Alpes-Maritimes, l’Ardèche, les Ardennes, l’Ariège, l’Aveyron, les Bouches-du-Rhône, le Calvados, le Cantal, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, le Doubs, la Drôme, l’Eure, l’Isère, le Jura, la Loire, la Haute-Loire, la Manche, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, le Nord, l’Oise, le Pas-de-Calais, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Rhône, la Haute-Saône, la Savoie, la Haute-Savoie, la Seine-Maritime, la Somme, le Var, le Vaucluse, les Vosges et le Territoire de Belfort.

La vigilance orange sera effective dès minuit et ne sera pas levée de la journée, selon les prévisionnistes de l'institut météorologique. Dans le même temps, 49 départements ont été placés en vigilance rouge, également concernant la canicule.

«Une extension de la Vigilance Rouge Canicule est possible pour la journée de ce mardi 23 sur certains départements actuellement en orange», a écrit Méteo-France dans son bulletin.

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