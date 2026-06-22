Canicule : voici les 49 départements en vigilance rouge ce lundi

Face aux chaleurs extrêmes qui touchent la France, Météo-France a maintenu 49 départements en vigilance rouge canicule pour la journée de ce lundi 22 juin.

Une vigilance absolue est de rigueur. Alors que l'épisode de fortes chaleurs devrait se prolonger toute la semaine dans le pays, quarante-neuf départements ont été maintenus en alerte rouge canicule par Météo-France pour la journée de ce lundi 22 juin.

Météo-France

Les départements concernés sont l’Allier, l’Aube, la Charente, la Charente-Maritime, le Cher, la Corrèze, la Côte-d’Or, les Côtes-d’Armor, la Creuse, la Dordogne, l’Eure-et-Loir, le Finistère, la Haute-Garonne, le Gers, la Gironde, l’Ille-et-Vilaine, l’Indre,

Mais aussi l’Indre-et-Loire, les Landes, le Loir-et-Cher, la Loire-Atlantique, le Loiret, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Maine-et-Loire, la Mayenne, le Morbihan, la Nièvre, l’Orne, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Saône-et-Loire,

Et enfin la Sarthe, Paris, la Seine-et-Marne, les Yvelines, les Deux-Sèvres, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, la Vendée, la Vienne, la Haute-Vienne, l’Yonne, l’Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d’Oise.

Jusqu'à 42 °C

Météo-France a indiqué que la journée aurait des «minimales comprises entre 20 et 25 degrés, donc des nuits difficiles surtout dans les grandes agglomérations». L’institut a ajouté que les maximales allaient également augmenter, «entre 40 et 42 degrés sur les départements en niveau rouge».

Par ailleurs, 40 départements sont en vigilance orange canicule. Les Français sont appelés à faire preuve de vigilance et à respecter les conseils sanitaires pour éviter tout accident lié à la chaleur.