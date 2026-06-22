Canicule : voici les 54 départements placés en vigilance rouge ce mardi

Ce mardi, 54 départements ont été placés par Météo-France en vigilance rouge canicule. Près de 38,8 millions d’habitants sont concernés par ce niveau d’alerte maximale, dont 4,3 millions de personnes âgées de 75 ans et plus, particulièrement vulnérables aux fortes chaleurs.

La France suffoque. Environ 38,8 millions de personnes vivent dans les 54 départements placés en vigilance rouge canicule mardi, selon un décompte réalisé lundi par l’AFP à partir des estimations de population et du dernier bulletin de Météo-France. Au total, plus de 90% de la population française est concernée par une vigilance orange ou rouge.

Parmi les départements en vigilance rouge, 4,3 millions de personnes ont 75 ans ou plus, d’après les données de l’Insee au 1er janvier 2026. À l’échelle nationale, ce sont 63,46 millions de personnes réparties dans 89 départements qui sont concernées par un niveau de vigilance orange ou rouge.

43 °C attendus à Bordeaux

La liste des départements concernés comprend notamment l’Allier (03), l’Aube (10), le Calvados (14), la Charente (16), la Charente-Maritime (17), le Cher (18), la Corrèze (19), la Côte-d’Or (21), les Côtes-d’Armor (22), la Creuse (23), la Dordogne (24), l’Eure (27), l’Eure-et-Loir (28), le Finistère (29), la Haute-Garonne (31), le Gers (32), la Gironde (33), l’Ille-et-Vilaine (35), l’Indre (36).

© Météo-France

Mais aussi l’Indre-et-Loire (37), les Landes (40), le Loir-et-Cher (41), la Loire-Atlantique (44), le Loiret (45), le Lot (46), le Lot-et-Garonne (47), le Maine-et-Loire (49), la Manche (50), la Mayenne (53), le Morbihan (56), la Nièvre (58), l’Oise (60), l’Orne (61), le Puy-de-Dôme (63), les Pyrénées-Atlantiques (64), les Hautes-Pyrénées (65), la Saône-et-Loire (71).

Puis également la Sarthe (72), Paris (75), la Seine-Maritime (76), la Seine-et-Marne (77), les Yvelines (78), les Deux-Sèvres (79), le Tarn (81), le Tarn-et-Garonne (82), la Vendée (85), la Vienne (86), la Haute-Vienne (87), l’Yonne (89), l’Essonne (91), les Hauts-de-Seine (92), la Seine-Saint-Denis (93), le Val-de-Marne (94) et le Val-d’Oise (95).

Selon Météo-France, les températures devraient atteindre localement 40 °C et davantage dans plusieurs villes. À Bordeaux, jusqu’à 43 °C sont attendus au plus fort de la journée.