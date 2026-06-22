De sa défaite inattendue aux municipales à sa mise en retrait de la Métropole : Jean-Michel Aulas fragilisé à Lyon

Battu de peu par Grégory Doucet aux municipales de mars 2026, Jean-Michel Aulas s’était vu offrir un poste de vice-président de la Métropole de Lyon, dirigée par Véronique Sarselli (LR). Mais, après des accusations visant l’un de ses proches conseillers, son avenir à la Métropole s’est assombri.

Si son mandat à la tête de l’Olympique lyonnais a été couronné de succès, son parcours politique, lui, est beaucoup plus compliqué. Après sa défaite lors de l’élection municipale le 22 mars dernier face à l’écologiste Grégory Doucet, Jean-Michel Aulas était devenu vice-président de la Métropole. Une fonction désormais en suspens suite aux accusations de viol qui touchent l’un de ses proches conseillers.

Le 10 juin dernier, une jeune militante âgée d’une vingtaine d’années, a déclaré avoir subi un viol par soumission chimique début janvier, ce que nie le conseiller mis en cause. Elle a porté plainte en mai.

De son côté, Jean-Michel Aulas, auquel il est reproché d’avoir maintenu en fonction son directeur de communication pendant toute la campagne municipale malgré une alerte de la victime présumée dès le mois de février, affirme avoir «agi dans le seul but de protéger la jeune femme».

Dès la révélation de cette plainte, Véronique Sarselli, présidente de la Métropole a demandé la mise en retrait de Jean-Michel Aulas et de deux de ses alliés, nommés vice-présidents de la Métropole à la faveur de leur alliance électorale. Après un premier refus, les intéressés ont finalement cédé sous la pression de leur groupe.

C'est dans ce contexte que l'ancien président de l'OL était absent ce lundi du conseil de la Métropole

À la mairie de Lyon, Jean-Michel Aulas s’est également mis en retrait de son rôle de principal opposant au maire écologiste Grégory Doucet. Le groupe qu’il présidait s’est, dans la foulée, désagrégé.

«Déterminé à défendre mon honneur».

Dans un communiqué, Jean-Michel Aulas se dit, en dépit de ces accusations, «déterminé à défendre (son) honneur» et accuse «quelques élus» de manœuvrer afin de «nous exclure de nos fonctions pour briguer des délégations élargies et préparer de futures échéances électorales».

Dans son communiqué, le vice-président à la Métropole explique son absence par un «accord de mise en retrait temporaire» noué avec la présidente LR de la Métropole Véronique Sarselli, dans un souci «d'apaisement et d'unité».