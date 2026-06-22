Directive européenne «petit-déjeuner» : confiture, miel… ce qui va changer sur vos produits du quotidien

L’Union européenne a mis en place une «directive petit-déjeuner» qui a pour but de rendre davantage lisible la composition des aliments du petit-déjeuner. Voici ce qui change à partir de ce dimanche et ce que cela implique.

Votre petit-déjeuner devrait gagner en qualité dès ce dimanche. Les règles européennes concernant certains produits alimentaires ont évolué et promettent de fournir davantage d’informations sur la provenance des produits.

Cette «directive petit-déjeuner» a pour but d’améliorer la transparence sur l’origine et la composition des produits. Miel, confiture, jus de fruits… Voici tout ce qui change à partir de ce dimanche.

Des confitures davantage «fruitées»

Désormais les confitures vendues en grande surface seront plus «qualitatives». La teneur en fruits devrait être davantage élevée avec une quantité minimale de fruits qui passe de 350 grammes à 450 grammes par kilogrammes de produit. La quantité de sucres devrait également diminuer en contrepartie.

L’origine du miel mise en avant

Les producteurs de miel devront obligatoirement indiquer la provenance de leur produit. Si avant il était possible d’indiquer que le miel provenait de l’Union européenne, les apiculteurs devront désormais spécifier davantage l’origine et indiquer le pays de production. Cela a pour but d’améliorer la visibilité sur la composition des miels et de mettre en avant si ce dernier est dilué ou non. Pour rappel, l’origine correspond au pays où le miel, ou le mélange, a été récolté.

Des jus de fruits «moins sucrés»

Les étiquettes des jus de fruits devraient également évoluer. Les labels «100 % pur jus» pourront afficher leur réduction de sucres directement sur l’étiquette et préciser que le sucre contenu dans le jus provient uniquement du fruit par exemple.

Du lait en poudre «sans lactose»

Le lait en poudre sera également disponible sans lactose à partir de ce dimanche. Les emballages seront réédités et auront un label «sans lactose» affiché clairement. Si la composition est amenée à changer, les ingrédients devront être affichés de manière lisible.

En cas de non-respect de ces nouvelles règles, une «procédure sur le fondement de la pratique commerciale trompeuse est susceptible d’être mise en œuvre», a indiqué economie.gouv. Autrement dit, les fournisseurs et producteurs pourront recevoir une amende de 5e classe pouvant aller jusqu’à 1 500 euros et 3 000 en cas de récidive.