Fête de la musique : 268 personnes interpellées en France dont 185 à Paris, annonce Laurent Nuñez

268 personnes ont été interpellées hier en marge de la fête de la musique, dont 185 à Paris, a annoncé le ministre de l'Intérieur dans un nouveau bilan.

«Les festivités se sont déroulées sans débordement», s'est félicité le ministre de l'Intérieur ce lundi au lendemain d'une fête de la musique qui aura rassemblé énormément de monde dans la capitale.

Deux cent soixante-huit personnes ont été interpellées en France lors de la Fête de la musique, a indiqué Laurent Nuñez dans un nouveau bilan.

Je remercie l’ensemble des préfets ainsi que les forces de l’ordre et de secours mobilisées sur le territoire national dans le cadre de la fête de la musique 2026 qui s’est tenue cette année dans un contexte de températures très élevées. Grâce à des dispositifs de sécurisation… — Laurent Nuñez (@NunezLaurent) June 22, 2026

«Grâce à des dispositifs de sécurisation adaptés, les festivités se sont déroulées sans débordement. Les auteurs d'infractions ont pu être appréhendés sans délai : 268 interpellations ont été effectuées, 185 personnes ont été placées en garde à vue», a posté le ministre de l'Intérieur sur son compte X.

Aucun débordement majeur

Pour la capitale, le parquet de Paris indique avoir «été avisé d'une centaine de gardes à vue, principalement pour des vols à la tire et recels, liés à la densité de personnes présentes dans les rues, ainsi que quelques faits de violence isolés».

«La situation sur l'ensemble du territoire a été maîtrisée grâce aux dispositifs de sécurisation mis en place et adaptés tout au long de la soirée», a ajouté l'Intérieur. «Aucun débordement majeur n'a été recensé», a ajouté le ministère. L'année dernière, 371 personnes avaient été interpellées, dont 89 à Paris.

Une fête de la musique caniculaire

Rien qu’à Paris, 4.800 policiers et gendarmes avaient été déployés, épaulés par 2.500 sapeurs-pompiers, avait annoncé samedi la préfecture de police de Paris. Le parquet de Paris indique avoir «été avisé d'une centaine de gardes à vue, principalement pour des vols à la tire et recels, liés à la densité de personnes présentes dans les rues, ainsi que quelques faits de violence isolés». Pour limiter les risques de débordement, la consommation d’alcool sur la voie publique avait été prohibée dans la plupart des grandes villes.

«L'édition 2026 de la Fête de la musique a été marquée par une forte affluence sur la voie publique, en dépit de la chaleur», précise Beauvau.

Des températures extrêmes (35 départements placés en vigilance rouge pour canicule) qui avaient poussé un certain nombre de municipalités, comme Auch, Nanterre ou Châteauroux, à annuler les concerts prévus pour cette 45e Fête de la musique.