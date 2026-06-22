Hommage à l’adjudant chef Gwenaël Raffoux décédé dans un accident de la circulation survenu lors du Sommet du G7

Un hommage est rendu ce lundi dans l'Ain à l’adjudant chef Gwenaël Raffoux, gendarme de la Brigade motorisée de Valserhône, décédé dans un accident de la route en marge des préparatifs du G7.

Une journée chargée d'émotion. Ce lundi, une cérémonie d'hommage à l'adjudant chef Gwenaël Raffoux, est organisée dans l'Ain, en présence de Marie-Pierre Vedrenne, ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur. Le motard de la gendarmerie est décédé à 38 ans dans un accident de la route en marge des préparatifs du G7.

La cérémonie se découpera en deux parties. D'abord une période de recueillement, à Valserhône. Ensuite, un temps d'échange est organisé avec les gendarmes de la Brigade motorisée de Valserhône.

#Fessy ⚫️ Douleur et vive émotion à la suite du décès en mission de l'adjudant RAFFOUX Gwenaël, motocycliste de la Brigade Motorisée de Valserhone (01), percuté par un véhicule alors qu'il patrouillait dans le cadre du dispositif de protection du #G7.

Nos sincères condoléances et… pic.twitter.com/SvG8nceF9L — Gendarmerie nationale (@Gendarmerie) June 13, 2026

Un accident mortel en Haute-Savoie

Le motard de la gendarmerie est décédé et deux autres de ses collègues avaient été blessés le samedi 13 juin dans un accident de la route en Haute-Savoie, en marge du sommet du G7 organisé à Evian du lundi 15 au mercredi 17 juin.

L'accident est survenu lorsqu'une voiture s'est déportée sur une route départementale à proximité de la commune de Fessy, percutant une colonne de la gendarmerie, forte d'une dizaine de personnes.