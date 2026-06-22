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Hommage à l’adjudant chef Gwenaël Raffoux décédé dans un accident de la circulation survenu lors du Sommet du G7

Le gendarme n'avait que 38 ans. [Denis CHARLET / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Un hommage est rendu ce lundi dans l'Ain à l’adjudant chef Gwenaël Raffoux, gendarme de la Brigade motorisée de Valserhône, décédé dans un accident de la route en marge des préparatifs du G7. 

Une journée chargée d'émotion. Ce lundi, une cérémonie d'hommage à l'adjudant chef Gwenaël Raffoux, est organisée dans l'Ain, en présence de Marie-Pierre Vedrenne, ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur. Le motard de la gendarmerie est décédé à 38 ans dans un accident de la route en marge des préparatifs du G7. 

La cérémonie se découpera en deux parties. D'abord une période de recueillement, à Valserhône. Ensuite, un temps d'échange est organisé avec les gendarmes de la Brigade motorisée de Valserhône. 

Un accident mortel en Haute-Savoie

Le motard de la gendarmerie est décédé et deux autres de ses collègues avaient été blessés le samedi 13 juin dans un accident de la route en Haute-Savoie, en marge du sommet du G7 organisé à Evian du lundi 15 au mercredi 17 juin. 

Sur le même sujet Haute-Savoie : un gendarme décédé et deux autres blessés dans un accident de la route en marge du G7 Lire

L'accident est survenu lorsqu'une voiture s'est déportée sur une route départementale à proximité de la commune de Fessy, percutant une colonne de la gendarmerie, forte d'une dizaine de personnes. 

HommageFrance

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