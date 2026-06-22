Incendie : ces 17 départements placés en vigilance orange ce lundi

Avec les fortes chaleurs auxquelles la France fait face depuis quelques jours, les risques d'incendie et feux de forêt ont augmenté. Météo-France a placé 17 départements en vigilance orange aux incendies pour ce lundi 22 juin.

Un devoir de vigilance s'impose. En proie à un épisode caniculaire majeur, la France est également confrontée à des risques d'incendie et de feux de forêt. Météo-France a tiré la sonnette d'alarme et placé 17 départements en vigilance orange aux incendies pour aujourd'hui.

Les départements concernés sont : le Var, les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, le Gard, l'Hérault, l'Aude, la Vendée, la Charente-Maritime, le Maine-et-Loire, les Deux-Sèvres, la Charente, la Vienne, la Haute-Vienne, l'Indre, le Cher, la Nièvre et l'Allier.

©Météo-France

L'institut météorologique précise que «les conditions météorologiques aggravent significativement le risque de départ et de propagation de feux de forêt et de végétation comparativement aux normales estivales. Le risque de feux peut être localement très élevé».

Pour éviter les départs de feu, il est vivement recommandé de jeter ses mégots de cigarettes dans un cendrier, et d'éviter de faire des barbecues trop près de zones de végétation. De même pour les travaux, à réaliser avec un extincteur à proximité en cas d'étincelles.

Si malheureusement un départ de feu ou un incendie est constaté, il faut dans un premier temps se mettre à l'abri, et ensuite alerter en appelant le 112, le 18 ou le 114 (pour les personnes malentendantes).