Marseille : elle accouche sur la plage, aidée par les maîtres-nageurs sauveteurs

Une femme de 33 ans a accouché ce dimanche 21 juin sur la plage de Corbières, à Marseille. Assistée par les maîtres-nageurs sauveteurs de la municipalité, elle a donné naissance à son enfant à quelques pas de la mer. La femme et le nouveau-né se portent bien.

Une mission inoubliable. Peu avant midi, dimanche 21 juin, sur la plage de Corbières à Marseille, des maîtres-nageurs sauveteurs ont aidé une femme de 33 ans à accoucher. La mère et l’enfant vont bien, a relayé Actu Marseille.

Présents comme chaque jour pour surveiller la côte, les secouristes estivaux ont été prévenus qu’une femme était venait de perdre les eaux, synonyme d'accouchement en cours. Peu après 11h30, les maîtres-nageurs sauveteurs sont intervenus auprès de la future mère.

👶☀️ Une naissance pas comme les autres sur les plages marseillaises !



Ce midi, à proximité de la plage de Corbière, les maîtres-nageurs sauveteurs de la Ville de Marseille n’ont pas seulement veillé à la sécurité des baigneurs… ⤵️ pic.twitter.com/27MNvcrfOE — Arnaud Drouot (@ArnaudDrouot) June 21, 2026

Elle se trouvait déjà à l’écart de l’animation de la plage, en plein travail. «Sollicités pour une femme enceinte, ils ont accompagné son accouchement, en lien avec le centre 15 jusqu’à l’arrivée du Samu et des marins-pompiers» a déclaré sur X, Arnaud Drouot, adjoint au maire, délégué au bataillon à la sécurité civile.

«bienvenue à ce nouveau petit Marseillais»

De leur côté, les marins-pompiers ont été «alertés à 11h49». Ils ont été dépêchés avec un véhicule de secours et d’assistance aux victimes (VSAV) et une ambulance de réanimation, mobilisée par précaution en cas d’aggravation de l’état de la victime. Fort heureusement, les secouristes n’ont pas eu à l’utiliser.

La jeune femme, accompagnée par les maîtres-nageurs, a ainsi donné naissance à son enfant. Transférés à l'hôpital, la mère et le bébé se portent bien.

Au nom de la municipalité, Arnaud Drouot a souhaité la «bienvenue à ce nouveau petit Marseillais».

L’élu a également adressé un «bravo aux équipes mobilisées pour cette intervention aussi rare qu’émouvante».