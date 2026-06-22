Lors de son intervention, le garde des Sceaux a reconnu des défaillances importantes dans ce dossier, et qu'il qualifie de «personnelles».

«Ce n'est pas grave de le reconnaître. Ce n'est pas jeter l'opprobre sur tous les magistrats qui font un travail formidable, mais il arrive qu'il y ait des fautes professionnelles qui soient commises et il faut évidemment les sanctionner», a-t-il déclaré.