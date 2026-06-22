«Le peu de temps qu'il nous restera au ministère de la Justice, nuit et jour, avec les magistrats et avec les policiers et les gendarmes, nous sauverons tous les enfants qui doivent être sauvés avec beaucoup de fermeté, beaucoup d'efforts», a déclaré le ministre de la Justice
«Le parquet de Lyon a doublé le nombre de gardes à vue qui concernaient les atteintes sur les mineurs», a cité Gérald Darmanin, indiquant que depuis une semaine, 1.243 gardes à vue, qui concernent directement des atteintes sur des mineurs, ont été recensées».
Lors de son intervention, le garde des Sceaux a reconnu des défaillances importantes dans ce dossier, et qu'il qualifie de «personnelles».
«Ce n'est pas grave de le reconnaître. Ce n'est pas jeter l'opprobre sur tous les magistrats qui font un travail formidable, mais il arrive qu'il y ait des fautes professionnelles qui soient commises et il faut évidemment les sanctionner», a-t-il déclaré.
Invité du Journal de 20H de TF1, le ministre de la Justice Gérald Darmanin a annoncé l'engagement «d'une procédure disciplinaire, une enquête administrative qui sera rendue avant la fin de l'été, pour engager des sanctions qui seront à la hauteur des défaillances graves constatées pour le substitut du parquet d'Auch».
Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a annoncé lundi demander «une enquête de commandement pour faire la lumière sur les responsabilités de chaque intervenant» dans le traitement de la plainte de la petite Rosa en août 2025 après le rapport d'inspection dans le sillage de l'affaire Lyhanna mettant en lumière des «défaillances».
Le ministre a, par ailleurs, indiqué dans un communiqué avoir «souhaité que le directeur d'enquête et le commandant de compagnie de Condom», dans le Gers, «fassent l'objet d'une mutation d'office dans l'intérêt du service et qu'ils soient placés dans des emplois hors exercice de la police judiciaire»
134 personnes ont été placées en détention provisoire à la suite du réexamen des 70.000 plaintes pour des violences sexuelles sur mineurs, à la suite du meurtre de Lyhanna, a annoncé le gouvernement ce lundi.