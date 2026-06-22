Meurtre de Lyhanna : «la chaîne de protection a failli», reconnaît Sébastien Lecornu, qui pointe une «succession d'erreurs»

La chaîne de protection de Lyhanna a «failli», a affirmé lundi Sébastien Lecornu en s'appuyant sur les conclusions de la mission d'inspection. Le Premier ministre a reconnu une défaillance de la puissance publique et annoncé que les responsabilités seraient établies.

L’«urgence n’a pas été prise en compte». Dans le rapport de la mission d’inspection lancée après la mort de Lyhanna, 11 ans, les enquêteurs des inspections générales de la justice (IGJ) et de la gendarmerie nationale (IGGN) mettent en lumière une série de dysfonctionnements ayant entravé le traitement de plusieurs signalements visant Jérôme Barella, principal suspect dans le viol et le meurtre de la fillette.

«Pas été traitée comme une procédure prioritaire»

Remis lundi au Premier ministre avant d’être publié sous une forme «anonymisée», le document pointe «un cumul de pertes de temps et une absence de suivi de procédure, tant de la part du parquet que de la gendarmerie à l’arrivée de la procédure au parquet d’Auch», a déclaré devant la presse à Matignon le chef de l’IGJ, Stéphane Nöel.

Selon le rapport, Jérôme Barella n’avait jamais été inquiété malgré plusieurs plaintes pour violences sexuelles sur mineurs. Parmi elles figure une plainte déposée en août par la mère de Rosa, une fillette de 10 ans qui l’accuse de l’avoir violée «une cinquantaine de fois».

Cette plainte n’a «pas été traitée comme une procédure prioritaire». «Le caractère sensible de la procédure n’a pas été relayé, la procédure n’a pas été orientée vers le bon service de gendarmerie», a précisé Stéphane Nöel. Le rapport souligne également «une absence de prise en compte suffisante de l’urgence» au regard du profil du suspect, déjà visé par plusieurs accusations d’agressions sexuelles et de viols sur enfants.

«La puissance publique ne se défaussera pas»

Sur le réseau social X, le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a estimé que la mission avait «établi une vérité d’une extrême gravité» : «la chaîne de protection a failli» en raison d’une «succession d’erreurs, de négligences, d’inactions et de mauvaises décisions».

Le pré-rapport d'inspection qui a été remis ce matin au gouvernement établit une vérité d’une extrême gravité : dans cette affaire, la chaîne de protection a failli.



Une plainte concernant des viols commis sur une enfant n’a pas toujours été traitée avec l’urgence, la rigueur et… — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) June 22, 2026

«La puissance publique ne se défaussera pas», a-t-il assuré, estimant nécessaire d’«établir précisément les responsabilités et en tirer toutes les conséquences, y compris individuelles». Tout en refusant de «jeter l’opprobre» sur la gendarmerie et la justice «dans leur ensemble», le ministre a laissé entendre que des sanctions pourraient être prises.

Dès les premiers jours de l’affaire, le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, avait évoqué des défaillances individuelles, suscitant la colère d’une partie de la magistrature qui lui reprochait d’avoir pris position avant les conclusions de l’enquête administrative.

134 personnes en détention provisoire

Face à la colère des Français, le gouvernement a mis en avant plusieurs mesures engagées à la suite du drame. Le réexamen en urgence de 70.000 dossiers concernant des plaintes impliquant des enfants, dont l’échéance a été fixée au 14 juillet, aurait déjà conduit au placement en détention provisoire de 134 personnes poursuivies pour violences sexuelles.

Mais l’émotion suscitée par la mort de Lyhanna reste vive. Plusieurs rassemblements sont organisés lundi devant des tribunaux pour réclamer un renforcement de la protection des victimes de violences sexuelles et sexistes.

La colère des familles concernées demeure également forte. L’une d’elles prévoit de déposer une plainte contre l’État pour «faute lourde» et de saisir la Cour de justice de la République à l’encontre de Gérald Darmanin.

Le drame nourrit le débat politique

À un an de l’élection présidentielle, le drame nourrit aussi le débat politique. Les propositions se multiplient, de la «castration chimique obligatoire» défendue par Bruno Retailleau à l’augmentation des moyens de la justice réclamée par la gauche.

Dimanche, le coordinateur de La France insoumise, Manuel Bompard, a estimé que «si on en reste à des réponses individuelles, en désignant un ou deux boucs émissaires sans prendre à bras le corps ce fléau (...), on sera passé absolument à côté du sujet».

La secrétaire nationale des Écologistes, Marine Tondelier, a jugé qu’il existe «peut-être» des responsabilités individuelles, mais que les professionnels de la justice exercent dans «une situation intenable». De son côté, Sébastien Chenu (RN) a regretté que «Gérald Darmanin soit toujours en place».

Sous pression pour apporter une réponse législative rapide, l’exécutif examine plusieurs pistes, dont une proposition de loi dite «intégrale» de 78 articles, soutenue par une centaine de députés issus de la gauche et de la coalition gouvernementale.

Lundi, Sébastien Lecornu a réaffirmé sa volonté de renforcer en priorité le futur projet de loi consacré à la protection de l’enfance, qui doit être présenté «lors d’un tout prochain conseil des ministres».