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Meurtre de Lyhanna : «La mission a identifié des points d’amélioration qui, s'ils avaient été mis en œuvre, auraient pu prévenir des défaillances», reconnaît l’inspection générale de la Justice

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Stéphane Noël, chef de l’inspection générale de la Justice, était en direct de l’émission Midi News sur CNEWS ce lundi 22 juin. «La mission a identifié au parquet de Toulouse des points d’amélioration qui, s’ils avaient été mis en œuvre, auraient pu être de nature à prévenir des défaillances constatées par la suite», a-t-il noté à propos du meurtre de Lyhanna.

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