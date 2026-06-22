Meurtre de Lyhanna : «La mission a identifié des points d’amélioration qui, s'ils avaient été mis en œuvre, auraient pu prévenir des défaillances», reconnaît l’inspection générale de la Justice

Stéphane Noël, chef de l’inspection générale de la Justice, était en direct de l’émission Midi News sur CNEWS ce lundi 22 juin. «La mission a identifié au parquet de Toulouse des points d’amélioration qui, s’ils avaient été mis en œuvre, auraient pu être de nature à prévenir des défaillances constatées par la suite», a-t-il noté à propos du meurtre de Lyhanna.