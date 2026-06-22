Meurtre de Lyhanna : la petite Rosa a dit avoir subi «une cinquantaine de viols» par Jérôme Barella

Près de trois semaines après la découverte du corps de Lyhanna, la mission d'inspection, publiée ce lundi, a révélé que la petite Rosa, dont la mère a déposé plainte en août 2025 contre Jérôme Barella, a subi «une cinquantaine de viols» de la part de ce dernier.

L'enquête se poursuit. La petite Rosa, dont la mère a déposé plainte en août 2025 contre Jérôme Barella, suspecté du meurtre de Lyhanna, a dit avoir subi «une cinquantaine de viols» de la part de ce dernier, indique la mission d’inspection chargée de faire la lumière sur les dysfonctionnements dans cette affaire.

Selon le rapport d’inspection mis en ligne lundi, la mère de Rosa l’a amenée à l’hôpital Purpan à Toulouse le 18 août 2025, «suite à des révélations de viols que l’enfant aurait effectuées auprès de son beau-père».

Absence de suivi

Lors d'un point presse ce lundi, le chef de l’Inspection générale de la gendarmerie nationale Jean-Michel Gentil, a expliqué que la plainte avait été «traitée comme ordinaire», ou du moins «pas traitée comme prioritaire», tant par le parquet d'Auch que la compagnie de gendarmerie de Condom (Gers).

Il a ensuite déploré «un cumul de pertes de temps» et une «absence de suivi de procédure» aussi bien par le parquet que par la compagnie de gendarmerie.