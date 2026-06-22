Meurtre de Lyhanna : «La plainte d’août 2025 n’a pas été traitée comme une procédure prioritaire», reconnaît le chef de l’inspection de la justice

Lors d’un point presse, Stéphane Noël, chef de l’inspection générale de la justice, a reconnu des «défaillances» dans le traitement d’une plainte datant d’août 2025, impliquant Jérôme Barella, principal suspect dans la mort de Lyhanna. Celui-ci a reconnu «un cumul de pertes de temps» dans la gestion de cette affaire.

Des défaillances importantes. Trois semaines après la découverte du corps de la jeune Lyhanna, 11 ans, dans un silo agricole du Gers, un rapport très attendu a été rendu auprès du Premier ministre Sébastien Lecornu. Son objectif étant de mettre en lumière les dysfonctionnements qui ont conduit à ce drame qui a touché la France entière.

Selon Stéphane Noël, chef de l’Inspection générale de la justice (IGJ), ce pré-rapport concerne une plainte visant Jérôme Barella, principal suspect dans la mort de Lyhanna, déposé le 18 août 2025, du chef de viols sur mineur de 15 ans, «du ressort du tribunal judiciaire de Toulouse». «Il convient de distinguer le traitement judiciaire du parquet de Toulouse et de celui d’Auch», a-t-il ajouté concernant cette plainte.

«Un cumul de perte de temps»

A l’occasion de cette conférence de presse, Stéphane Noël a reconnu plusieurs «défaillances». «Le parquet de Toulouse n’a pas signalé au parquet d’Auch la nature de la procédure et son caractère urgent», a-t-il indiqué.

Il a par la suite fait savoir que «les antécédents du mis en cause (Jérôme Barella, NDLR) n’ont pas été pris en compte», alors que la procédure «n’a pas été traitée comme une procédure prioritaire», a-t-il complété. Un «cumul de perte de temps» et un «travail en autonomie» qui impliquerait un «problème de transmission de la plainte», partie par voie postale.

Les fautes incomberaient ainsi au parquet d’Auch et des enquêteurs. «Le substitue d’Auch et l’officier en charge de l’enquête n’ont pas pris la mesure de l’urgence», ont répété les deux patrons de l’inspection générale de la justice et de la gendarmerie nationale.

Ces derniers ont cependant précisé qu’il s’agissait, pour l’heure, d’une «enquête de fonctionnement» et non d’une enquête disciplinaire impliquant des sanctions. En conclusion de sa prise de parole Stéphane Noël a annoncé la sortie d’un second pré-rapport le 10 juillet, avant des conclusions définitives le 5 septembre.