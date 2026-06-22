Neuilly-sur-Seine : en pleine canicule, la ville interdit l’accès à la piscine aux habitants d’autres communes

Alors que la France vit un épisode caniculaire exceptionnel, la ville de Neuilly-sur-Seine a décidé de restreindre l’accès de sa piscine municipale en réservant l'entrée à ses habitants afin de faire face à une fréquentation jugée ingérable.

Une chaleur étouffante et une piscine prise d’assaut. Alors que Météo-France a placé 49 départements en vigilance rouge canicule et 40 autres en orange, soit environ 26 millions de personnes concernées, les lieux de fraîcheur dans certaines zones de la France sont saturés.

Face à cette situation, plusieurs communes des Hauts-de-Seine ont ainsi décidé de restreindre l’accès de leurs piscines municipales. Parmi elles, Neuilly-sur-Seine a fait le choix, dans un arrêté municipal visant à définir «les conditions d'admission des usagers afin de préserver l'ordre public», d’interdire la présence d’habitants d’autres communes.

«L’accès aux bassins de la piscine ainsi qu’à l’espace hammam-sauna est réservé du lundi au dimanche inclus aux usagers disposant d’un abonnement nominatif, aux personnes habitant Neuilly-sur-Seine sur présentation d’un justificatif de domicile de moins de 6 mois» peut-on lire dans ce document préparé depuis le 27 avril dernier.

Initialement prévue à compter de ce lundi 22 juin jusqu’au dimanche 30 août inclus, l'application de cet arrêté a finalement été avancée par le maire Jean-Christophe Fromantin, le rendant ainsi effectif depuis ce samedi 20 juin.

Un accès filtré par des barrières et des policiers municipaux

«Afin de garantir la sécurité de tous et de respecter la jauge réglementaire de l’établissement», comme l’indique la ville sur son site, l'accès à la piscine reste toutefois autorisé à d’autres catégories d'usagers. «Les personnes scolarisées ou exerçant une activité professionnelle à Neuilly-sur-Seine», «les personnes à mobilité réduite» ainsi que celles «devant suivre des leçons particulières» peuvent accéder à l’établissement.

Selon des informations du Parisien, des barrières ainsi que deux agents de la police municipale ont été mobilisés afin de filtrer les entrées et de surveiller les abords du complexe.

«On a une jauge et, par exemple, le week-end de l'Ascension où l'arrêté n'a pas été activé, on a eu 6 000 personnes qui se sont présentées à la piscine sur trois jours. C'est ingérable et ça génère des risques dans la mesure où on a des remontées de files extrêmement longues sur le trottoir», explique le maire, dans des propos rapportés par FranceInfo.

Par ailleurs la commune de Rueil-Malmaison a également adopté un dispositif similaire et prévient sur son site que «les piscines municipales des Closeaux et de l’Arsenal sont réservées en priorité aux habitants de Rueil-Malmaison, afin de leur permettre de se rafraichir dans les meilleures conditions».