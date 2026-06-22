Orages : voici les 35 départements placés en vigilance jaune ce mardi

Météo-France a placé 35 départements en vigilance jaune «orages» pour la journée de ce mardi 23 juin.

La chaleur apporte avec elle un compagnon électrique. Comme souvent lors des épisodes caniculaires, les températures élevées favorisent la formation de cumulonimbus, ces nuages responsables des orages.

D’après Météo-France, 35 territoires ont été placés en vigilance jaune «orages» pour cette journée de mardi.

©Météo-France

Sont concernés : l’Aisne, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, le Calvados, la Corrèze, la Creuse, l’Eure, l’Eure-et-Loir, la Haute-Garonne, l’Ille-et-Vilaine, l’Indre-et-Loire, le Jura, le Loir-et-Cher, la Loire-Atlantique, la Lozère, le Maine-et-Loire, la Manche, la Mayenne, le Nord, l’Oise, l’Orne, le Pas-de-Calais, les Hautes-Pyrénées, le Haut-Rhin, la Haute-Saône, la Sarthe, la Seine-Maritime, les Deux-Sèvres, la Somme, la Vendée, la Vienne, la Haute-Vienne, les Vosges, le Territoire de Belfort

Vigilance rouge canicule

Concernant les températures, celles-ci seront encore très élevées. Il est attendu jusqu'à 38 °C à Paris, Alençon, Lyon ou encore Montélimar, 39 °C à Tours et Limoges, 40 °C à Vichy et 41 °C à Bordeaux. Météo-France a placé 54 départements en vigilance rouge «canicule».

D'après les prévisionnistes, «prévoyez des maximales de 29 à 34 degrés au nord de la Somme et sur certaines plages méditerranéennes, 35 à 39°C partout ailleurs et parfois jusqu'à 40 à 42 degrés sur l'ouest, notamment des terres bretonnes et des Pays de la Loire au Sud-Ouest, et meême très localement 43 degrés en Poitou-Charentes.»

Il est recommandé de s'hydrater fréquemment en cette période de canicule. Les météorologues appellent à la prudence pour les territoires concernés.