Orages : voici les 58 départements classés en vigilance jaune ce lundi

Météo-France a placé 58 départements en vigilance jaune «orages» pour la journée de ce lundi 22 juin.

Les périodes de fortes chaleurs sont souvent propices aux orages, puisqu'elles favorisent l'apparition des cumulonimbus, responsables de ces phénomènes. Météo-France a ainsi placé 58 départements en vigilance jaune «orages» pour la journée de ce lundi 22 juin.

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Sont concernés : l'Aisne, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l'Ariège, l'Aube, l'Aveyron, le Calvados, le Cantal, le Cher, la Corrèze, la Corse-du-Sud, la Côte-d'Or, les Côtes d'Armor, la Creuse, l'Eure, l'Eure-et-Loire, le Finistère, la Haute-Garonne, l'Ille-et-Vilaine, l'Indre, l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher, la Haute-Loire.

Mais aussi la Loire-Atlantique, le Loiret, le Lot, la Lozère, le Maine-et-Loire, la Manche, la Marne, la Mayenne, le Morbihan, la Moselle, l'Oise, l'Orne, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Bas-Rhin, la Sarthe, Paris, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, les Yvelines, et les Deux-Sèvres.

Et enfin le Var, le Vaucluse, la Vendée, la Vienne, la Haute-Vienne, l'Yonne, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, et le Val-d'Oise. La vigilance jaune sera particulièrement effective dans ces départements de 15h à 21h.

Vigilance rouge canicule

Concernant les températures, celles-ci seront encore très élevées. Il est attendu jusqu'à 38 °C à Paris, Alençon, Lyon ou encore Montélimar, 39 °C à Tours et Limoges, 40 °C à Vichy et 41 °C à Bordeaux. Météo-France a placé 49 départements en vigilance rouge «canicule».

Cet épisode caniculaire devrait perdurer toute la semaine. Les météorologues anticipent un été semblable à celui de 2003.