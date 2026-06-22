Quelles ont été les vagues de chaleur les plus longues en France ?

La France est en proie à un épisode caniculaire qui pourrait durer encore plusieurs jours. Ce n’est pas la première fois que le pays connaît des vagues de chaleur s’étendant sur une période prolongée.

Intense, précoce et durable. Voici les adjectifs qui caractérisent la vague de chaleur qui s’abat sur la France depuis maintenant cinq jours. Si la durée de cet épisode est encore incertaine, les prévisionnistes s’attendent à voir le mercure grimper de plus belle dans les prochains jours. Les alertes rouges, orange et jaunes pourraient donc se succéder encore quelques temps.

Si exceptionnel que soit cette canicule, elle s’inscrit dans une série d’événements similaires. 2025, 2018, 2003, 1983… Par le passé, la France a connu plus d’une fois des vagues de chaleur caractérisées par leur durabilité. Voici un inventaire de ces grands événements météorologiques.

Juin et juillet 2025

Nul besoin de pousser les portes du temps pour retrouver une telle occurrence. En 2025, déjà, la France suait sous une vague de chaleur d’une durée et d’une intensité remarquable pour un début d’été. Celle-ci s’était étendue sur une période de 16 jours, entre le 19 juin et le 4 juillet.

Selon l'indicateur thermique national de Météo-France, la température moyenne s’était élevée à 23 °C cette année-là. Au plus fort de l’épisode, 16 départements avaient été placés en vigilance rouge canicule. Des pics parfois supérieurs à 40 °C avaient été relevés, notamment dans l’Aude, le Gard ou le Vaucluse. «Cette vague de chaleur fut l’une des plus intenses au niveau national», relève Météo-France dans son bilan annuel.

Juillet et août 2018

Sept ans plus tôt s’abattait sur l’Hexagone un phénomène comparable par sa durée mais d’une intensité moindre. L’été 2018 a en effet été marqué par un épisode caniculaire d’une durée de 16 jours, du 24 juillet au 8 août. Au total, 67 départements avaient été placés en vigilance orange, au plus fort de cet épisode caniculaire.

Selon un document de Météo-France, les températures avaient dépassé les 40 °C au plus chaud de l’épisode. Fait notable, les nuits avaient été particulièrement éprouvantes durant cette période qui fut marquée par de nombreux records de températures minimales, notamment à Lyon avec 25,7 °C le 5 août et jusqu'à 30,3 °C à Perpignan le 4 août.

Ces conditions météorologiques ont eu un impact certain sur la santé publique. En effet, 1.480 décès en excès avaient été observés, ce qui représente une surmortalité de 15 %. «Cet épisode reste moins intense que la canicule majeure de 2003», relevait toutefois Météo-France.

Juillet 2006

Durant le mois de juillet 2006, la France a connu une vague de chaleur particulièrement longue qui s’est étendue sur une vingtaine de jours. Les températures élevées de la seconde moitié du mois de juin avaient progressivement augmenté pour atteindre entre les 10 et 28 juillet des valeurs remarquablement élevées.

«La canicule s’est intensifiée le 21 juillet une grande moitié sud de la France a connu alors des températures supérieures à 36 °C atteignant même localement 38 °C à 39 °C. Après un très relatif répit les 22 et 23 juillet, les journées des 25 et 26 juillet ont été, à nouveau, particulièrement chaudes avec des températures minimales supérieures à 20 °C sur de nombreuses régions», précise un rapport de l'Agence nationale de santé publique. Au-delà de la France, c’est l’ensemble de l’Europe qui a été touché par cette vague de chaleur.

Août 2003

En août 2003 s’est produit un événement climatique d’une ampleur exceptionnelle aux conséquences sanitaires telles que les politiques de santé publique ont été redéfinies. Encore aujourd’hui, cette canicule demeure la vague de chaleur la plus sévère jamais enregistrée en France.

Là encore, cet épisode caniculaire s’était étendu sur deux semaines, entre le 2 et le 17 août. C’est toutefois son intensité qui est restée gravée dans les mémoires. Des températures supérieures à 40°C avaient été enregistrées dans de nombreuses villes françaises, avec 41,9 °C à Carcassonne ou encore 42,6 °C à Orange. «A Paris, le seuil des 35°C a été dépassé pendant 10 jours dont 4 consécutifs entre le 8 et le 11 août 2003», relevait l'Agence nationale de santé publique dans un bilan.

Ces chaleurs extrêmes avaient entraîné une crise sanitaire sans précédent avec près de 15.000 morts en quelques jours. «Pour la seule période de référence du 4 au 18 août, les chiffres montrent une mortalité de 14.947 décès», précise un rapport de l’Assemblée nationale. C’est à la suite de cet été inédit que la vigilance canicule a été instaurée par Météo-France.

Juillet 1983

Il est nécessaire de tourner quelque peu les pages de l’histoire de France pour retrouver la vague de chaleur la plus longue jamais enregistrée. C’est en 1983 que le record fut établi, avec un épisode caniculaire qui s'était étendu sur 23 jours, entre le 9 et le 31 juillet.

Des températures supérieures à 30 °C avaient été observées sur les trois-quarts du territoire. Au cours de ces semaines éprouvantes, des pics atteignant 36 °C avaient été enregistrés à Nantes et Cognac. Au total, près de 4.700 décès furent attribuées à ces fortes températures, faisant de cette canicule la plus meurtrière après celle de 2003.

Des conséquences sur les sols et les organismes

La canicule qui s’abat actuellement sur la France se trouve être la sœur de celles passées, tant par son intensité que sa durabilité. Selon Météo-France, elle pourrait même être comparable à l’épisode de 2003.

Si la France a déjà connu plusieurs épisodes similaires, les possibles conséquences de cette vague de chaleur ne sont pas à négliger. «La chaleur va provoquer un assèchement des sols aggravé par le peu de précipitations, malgré quelques orages marginaux», a indiqué à CNEWS, Matthieu Sorel, climatologue chez Météo-France. Ainsi, les sols atteignent des niveaux parmi les plus secs jamais observé en Alsace, en Aquitaine, en Auvergne, en Midi-Pyrénées et dans le Limousin.

En outre, ces chaleurs durables peuvent fortement impacter les organismes. Les fortes chaleurs entraînent, en effet, un effort physique intense qui peut engendrer un état de fatigue prolongé sur le corps humain. «Les organismes souffrent», rappelle Matthieu Sorel, soulignant qu’une canicule n’est «pas un sprint mais un marathon».