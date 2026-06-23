«50 milliards d'euros en moins par an» : la canicule et son impact colossal sur l'économie

Les très fortes chaleurs ont des conséquences sur l'économie. Tout fonctionne au ralenti et cela se répercute sur la croissance du pays.

L'économie française sensible à la canicule. Toutes les études le montrent : quand il fait trop chaud, on travaille moins bien. C'est particulièrement vrai dans les métiers en extérieur, BTP, voirie, agriculture, où la baisse de productivité peut aller jusqu'à 50%.

Dans les bureaux, la moyenne est d'environ 5 à 10% de baisse de concentration, de rapidité et d'efficacité au travail en période caniculaire.

«Quand vous faites la somme de tout ce qu'entraîne les épisodes caniculaires comme perte de valeur économique et de productivité, vous arrivez en moyenne à 2.000 euros par salarié, par année. Cela représente environ 40 à 50 milliards d'euros en moins de création de valeur à l'échelle du pays», a déclaré l'économiste Laurent Cappelletti à CNEWS.

250 milliards de PIB en moins sur 5 ans

Chaque année de canicule, le manque à gagner pour la France d'un point de vue économique est colossal : «Sur cinq ans, cela fait 250 milliards d'euros de PIB en moins. Donc c'est colossal», a ajouté l'économiste. 250 milliards d'euros d'ici à 2030, cela représente chaque année 7 % du produit intérieur brut de la France.

«Il y a aussi les coûts indirects, liés au fait que les entreprises vont devoir signer plus de polices d'assurance, vont devoir mettre en place des systèmes de consommation énergétique optimisés, vont devoir mettre en place des systèmes qui protègent davantage les salariés. Tous ces coûts directs et tous les coûts indirects font qu'on peut aller très très loin sur l'impact», a de son côté expliqué Pascal De Lima à notre micro.

Face à ce défi, 1,7 milliard d'euros ont été alloués par le gouvernement français à l'adaptation climatique. Un effort jugé insuffisant par les experts.