«Avez-vous vu cet homme ?» : des supporters français profitent de la Coupe du monde pour rechercher Xavier Dupont de Ligonnès aux Etats-Unis

Des supporters français présents aux Etats-Unis pour assister à la Coupe du monde ont déployé un drapeau tricolore avec une photo de Xavier Dupont de Ligonnès et la question suivante : «Avez-vous vu cet homme ?».

Tous les moyens sont bons pour retrouver XDDL. En marge du match de l'équipe de France de football face à l'Irak, des supporters des Bleus se sont réunis dans les rues de Philadelphie (Etats-Unis) avant la rencontre de Coupe de monde. À cette occasion, certains d'entre eux ont déployé un drapeau français customisé : outre les couleurs bleu, blanc et rouge, une photo de Xavier Dupont de Ligonnès a été ajoutée, accompagnée d'une question : «Avez-vous vu cet homme ?».

En France, le dossier Xavier Dupont de Ligonnès continue de faire parler et ces supporters se sont donc mis en tête d'exporter les recherches outre-Atlantique. Pour rappel, XDDL est suspecté d'avoir tué toute sa famille en 2011. Depuis cette date, il y a plus de 15 ans, les théories sur l'homme sont nombreuses mais il n'a toujours été retrouvé.

Une nouvelle vie aux etats-Unis ?

Si certains avancent que Xavier Dupont de Ligonnès s'est suicidé dans la foulée de son présumé acte, d'autres pensent qu'il est toujours en vie, caché quelque part dans le monde. Parmi les destinations fréquemment évoquées, on retrouve notamment les Etats-Unis. Son meilleur ami Bruno de Stabenrath avait partagé son avis sur l'affaire et selon lui l'hypothèse la plus crédible est celle d'un XDDL qui aurait refait sa vie du côté de San Francisco. Dans une vidéo sur le sujet, ce proche a même rapporté un témoignage faisant état d'une présence de son ancien meilleur ami aux Etats-Unis en 2015, quatre ans après sa disparition.

«Moi, le seul témoignage qui m'est arrivé il y a 5 ou 6 ans, c'est celui d'une famille de Nantes qui connaissait très bien Xavier», a-t-il expliqué avant de raconter l'anecdote en détails. Selon le récit de la mère de cette famille, elle aurait croisé Xavier Dupont de Ligonnès dans les rues de San Francisco en 2015 : «Xavier avant d'habiter à Nantes, il était à Pornic pendant trois ans. Il a loué sa maison à cette famille, donc la famille le connaît très bien. En 2011, il y a les crimes, en 2015, cette famille de six enfants se rend à San Francisco parce que l'aîné de la famille est ingénieur pour Uber. Cette famille est dans le quartier chinois, en train de se promener. La mère, Catherine, est tombée nez à nez avec Xavier alors qu'elle achetait quelque chose. Et Xavier la reconnaît parce qu'ils se connaissent très bien. Xavier recule et disparaît en courant», a déclaré Bruno de Stabenrath.

«La piste San Francisco, c'est une piste qu'il ne faut pas laisser tomber. C'est quelque chose qu'il faudrait vérifier», a-t-il ajouté expliquant notamment que Xavier Dupont de Ligonnès connaissait très bien les Etats-Unis, pays qu'il appréciait tout particulièrement notamment pour sa culture.

En mars, le bureau du shérif du comté de Brewster, au Texas, avait même lancé un appel à témoins pour retrouver le fugitif.