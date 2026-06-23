Boule de feu dans le ciel de Paris : un spectaculaire bolide lumineux observé au-dessus de la capitale

Dans la nuit du lundi 22 au mardi 23 juin, un bolide particulièrement lumineux a traversé le ciel de l’Île-de-France et d’une grande partie du nord-ouest de la France. Le phénomène, observé peu après 23h, a notamment été filmé au-dessus de Paris.

Une mystérieuse boule de feu a illuminé le ciel francilien. À 23h11 précises, dans la nuit de lundi à mardi, un bolide lumineux a été aperçu dans le ciel de l’Île-de-France ainsi que dans plusieurs régions du nord-ouest du pays. Si le phénomène n’a duré que quelques secondes, ce dernier a cependant attiré l’attention de nombreux témoins.

La scène, particulièrement spectaculaire, a par ailleurs été relayée sur les réseaux sociaux où l'on y voit la boule de feu traverser le ciel de Paris juste au-dessus des monuments emblématiques de la capitale, dont la tour Eiffel, le dôme des Invalides et les tours de La Défense.

🚨☄️ Alerte bolide au-dessus de Paris !



Le 22 juin 2026 à 23h11, un spectaculaire bolide a traversé le ciel de la région parisienne et d’une grande partie du nord-ouest de la France, offrant un phénomène lumineux remarquable.



📹 : Vidéo exclusive, via « Le Ciel de Paris ». pic.twitter.com/G30RHJt64U — Xplora (@XploraSpace) June 23, 2026

Bolide, étoile filante ou météorite ?

Le programme français de sciences participatives dédié à l’observation des météores, Vigie-Ciel, a également relayé l’événement en publiant une «alerte bolide», confirmant une observation depuis le nord-ouest de l'Hexagone. Selon le réseau, ce phénomène observé dans le ciel parisien peut être qualifié d’étoile filante ou de météore.

Souvent décrits comme une «boule de feu», ces objets célestes issus d’astéroïdes, constitués de roche, de poussière et de métal, peuvent atteindre plusieurs kilos, voire plusieurs tonnes. Lorsque ces derniers pénètrent dans l’atmosphère terrestre à très grande vitesse, ils se désintègrent progressivement sous l’effet des frottements de l’air, laissant derrière eux une traînée lumineuse.

Le terme bolide s'utilise alors spécifiquement dans ce cas et pour «qualifier un météore dont l'intensité lumineuse dépasse celle d'une étoile de magnitude -4, soit une luminosité supérieure à celle de la planète Vénus», précise le média spécialisé Futura. Par ailleurs, plus le bolide est massif, plus sa trajectoire est longue et lumineuse. Et si la plupart de ces objets se consument entièrement avant d’atteindre le sol, certains peuvent y arriver : dans ce cas-là on parle alors de météorites.

Toutefois, le phénomène observé durant cette nuit n’est pas si rare que ça en Europe. Vigie-Ciel avait signalé «deux magnifiques bolides» en l’espace de 30 minutes dans la nuit du 14 juin. Le premier avait été observé «dans le ciel pyrénéen» tandis que le deuxième était passé au-dessus de l’Italie.