Avec la combinaison du réchauffement climatique et du vieillissement, près de 7 millions de seniors risquent d'être exposés à partir de 2030 à des épisodes autant voire plus intenses que la canicule de 2003 et la France reste insuffisamment préparée, selon un rapport de l'association Conséquences.

"D'ici 4 ans, à peu près un Français sur 5 aura plus de 65 ans, et le nombre de vagues de chaleur d'ici 20 ans sera multiplié par 5. Ce qu'on vit va devenir quasiment la nouvelle norme, de Dunkerque à Marseille", expose à l'AFP l'un des chercheurs impliqués, Paquito Bernard (Institut de recherche en santé, environnement et travail).

En croisant des projections climatiques, démographiques et épidémiologiques, le rapport, publié mardi, estime que dans une France à +2°C, à partir de 2030, près de 7 millions de 65 ans et plus vivront dans un département exposé à un épisode caniculaire comparable à 2003.