Avec la combinaison du réchauffement climatique et du vieillissement, près de 7 millions de seniors risquent d'être exposés à partir de 2030 à des épisodes autant voire plus intenses que la canicule de 2003 et la France reste insuffisamment préparée, selon un rapport de l'association Conséquences.
"D'ici 4 ans, à peu près un Français sur 5 aura plus de 65 ans, et le nombre de vagues de chaleur d'ici 20 ans sera multiplié par 5. Ce qu'on vit va devenir quasiment la nouvelle norme, de Dunkerque à Marseille", expose à l'AFP l'un des chercheurs impliqués, Paquito Bernard (Institut de recherche en santé, environnement et travail).
En croisant des projections climatiques, démographiques et épidémiologiques, le rapport, publié mardi, estime que dans une France à +2°C, à partir de 2030, près de 7 millions de 65 ans et plus vivront dans un département exposé à un épisode caniculaire comparable à 2003.
Le seuil d'alerte maximal à nouveau déclenché. Après un week-end éprouvant avec des températures dépassant les 35 °C dans de nombreuses villes françaises, la canicule est toujours présente en ce début de semaine.
Ainsi, pour la troisième journée consécutive, le seuil d'alerte rouge a été déclenché pour 54 départements concernant la journée de ce mardi 23 juin, a annoncé Météo France.
Plusieurs grandes villes ont battu lundi des records absolus de température : il a ainsi fait 40,9°C à Angers (Maine-et-Loire), 42°C à Saintes (Charente-Maritime) ou encore 41,9°C à Bordeaux (Gironde). La valeur la plus haute de la journée a été relevée à Châteaumeillant (Cher) avec 43,3°C.
Avec un total de 54 départements en vigilance rouge canicule et 35 autres en orange, plus de 90% de la population française est exposée à des chaleurs extrêmes et exceptionnelles.