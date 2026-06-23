Canicule : au moins «une vingtaine» de morts par noyade en trois jours

Alors que des records de chaleur ont été établis lundi dans tout l'Hexagone, Marina Ferrari a fait état ce mardi d'«une vingtaine de décès» par noyade depuis «le début du week-end». La ministre des Sports et de la Jeunesse appelle à la prudence.

La canicule fait grimper la fréquentation des points d’eau et le nombre de drames. La ministre des Sports et de la Jeunesse Marina Ferrari a évoqué ce mardi sur France Inter «une vingtaine de décès» par noyade «depuis le début du weekend», alors que 54 départements sont placés en vigilance rouge canicule par Météo France. La veille, un porte-parole de la Sécurité civile faisait état d’au moins 13 morts.

Face à cette hausse inquiétante, elle a tenu à rappeler les consignes élémentaires. «Je viens ce matin rappeler les consignes de sécurité à respecter. C'est pas anodin par des épisodes de canicule comme cela d'aller se baigner dans des zones qui ne sont pas surveillées».

Et d'ajouter : «On comprend aussi, on a besoin de se rafraîchir, on a envie d'accéder à l'eau mais il faut vraiment respecter les zones qui sont surveillées, on voit par exemple des jeunes qui sont dans des canaux, il faut faire très attention aux points où on va prendre l'eau», selon la ministre.

Consommation d'alcool

Autre facteur aggravant : la consommation d’alcool. «Il faut faire attention à l'alcool. Sur la Fête de la musique, on n'a pas eu à déplorer d'événement majeur, ça veut dire que les gens ont été responsables par rapport à la prise d'alcool notamment, mais on sait que alcool et baignade ça fait très mauvais ménage», a souligné Marina Ferrari.

La ministre a évoqué également les difficultés liées à l’apprentissage de la natation, pointant un manque d’infrastructures. «Nous avons aujourd'hui un problème d'entretien de nos piscines, notamment en milieu rural, avec une inquiétude qui est de voir certains établissements d'apprentissage de la natation qui ferment».

Rénovation des piscines

La ministre explique ainsi avoir demandé à l’Agence Nationale du Sport «dans ses priorités d’investissement», à ce que les piscines «soient fléchées en priorité, notamment pour la rénovation de celles-ci, ou pour la création de bassins mobiles».

Deux garçons de 15 ans sont ainsi morts noyés samedi à Besançon après s’être baignés dans le Doubs. En Seine-et-Marne, dimanche, c’est une jeune fille de 13 ans qui s’est noyée dans la Seine, à Fontaine-le-Port.